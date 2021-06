BRK sort ” Bloqué ” issu de Code 500

Le jeune rappeur BRK du 94 présente l’EP Code 500 avec un nouveau clip Bloqué!

Actif depuis 2015 et signé chez le label EAGLE depuis 2018, BRK fait son bout de chemin sur la scène rap du 94 ! Après plusieurs clips et le million de vue atteint sur YouTube, l’artiste continu sur sa lancée ! Grandi à Champigny, BRK sait s’adapter aux tendances musicales de son temps et n’a pas peur des concurrents. Par exemple il n’a pas hésité à surfer sur la vague de la drill avec “Drill Mexico” sorti fin 2020. Cette fois ci BRK sort un nouveau clip Bloqué du projet Code 500.

Le 21 mai 2021, il sort son nouveau projet Code 500 ! Un EP percutant venant confirmer la place qu’il mérite ! Ce qui le démarque ? Son énergie et son insolence qui ne laisseront personne indifférent ! En effet sa présence surprenante et ses flow mélodieux et colossaux rendent les morceaux dynamiques. Pour la sortie du projet BRK envoi “Bloqué”.

Un clip superficiel mais agréable avec des lumières laser et une Ferrari. Quant au morceau, il est efficace avec un refrain entêtant. Pour ce qui est de la production musicale, BRK choisi bien . En effet, il appelle un jeune qui travaille avec différents artistes de la nouvelle génération : @prodbyhds. Ce dernier a notamment collaboré avec Black D sur ” Dans l’tieks”, dépassant les 500 milles vues sur le clip.

Finalement, Code 500 se révèle être un bon projet ou BRK est à l’aise dans son style. Avec des choix artistiques cohérents tant au niveau musical qu’esthétique l’effet explosif est présent. Ce rappeur à l’univers fou dans ses textes à une réelle chance de s’imposer dans le game. Dans tous les cas ce Ep est à consommer sans modération pour les amateurs de Street rap.