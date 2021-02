Blazer Mid ’77 x DENHAM – infos release

La première sneaker Bball de Nike

La Blazer fait partie de ces sneakers intemporelles. Conçue au début des années 70, la Blazer est considérée comme l’une des paires iconiques de la marque au Swoosh. Dotée d’une empeigne solide, en cuir, cette sneaker robuste fut portée par George “the Iceman” Gervin sur les parquets de la NBA. En plus, son nom rend hommage à l’équipe de basket des Portland Trail Blazers. Les fondateurs, Phil Knight et Bill Bowerman, ne voulaient certainement pas se laisser distancés par Adidas et Converse déjà bien implantés en NBA. Bien avant la célèbre Air Force 1 sortie 10 ans plus tard, la Blazer fut la première paire de basketball de Nike. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons cette nouvelle collaboration entre les deux marques qui n’en sont pas leur premier essai. En effet, les dernières Air Max x DENHAM ont largement ravi les passionnés.

“La vérité est dans les détails”

Une fois de plus, le savoir-faire des deux marques est mis à l’honneur sur cette Blazer. En effet, nous retrouvons toute la philosophie de la marque de jeans. Les détails de la paire subliment le design épuré de la Nike Blazer Mid ’77. La sneaker est faite d’une empeigne en cuir premium blanc avec des empiècements en nubuck beige. Et puis, il y a le fameux Swoosh. Fabriqué en tissu denim, façon kimono avec des points de couture réalisés selon la technique Sashiko.

Comme sur la Air Max 1, DENHAM a eu le souci du détail. Notamment dans le choix de plusieurs tissus denim différents. Ce qui rend chaque paire de Blazer unique et donne tout son sens au slogan de la marque hollandaise : “la vérité est dans le détail”. Et pour finir, les embouts de lacets sont confectionnés en bambou gravés du logo DENHAM. Une manière d’accentuer l’héritage de la confection japonisante.

Crédits photos – DENHAM

Une release prévue demain, il va falloir être vif !

Finalement, la Blazer n’est pas une paire très convoitée par les sneakers Addicts. Mais sa silhouette intemporelle trouvera certainement sa place dans votre collection. D’autant plus que cette sneaker est plutôt simple à porter. Elle pourra se marier facilement avec votre tenue “casual” du week-end ou même au bureau. La Nike Blazer Mid ’77 x DENHAM sera disponible au prix de 179,90€ sur l’application SNRKS et sur le site de DENHAM.