L’actualité sneakers est plus que chargée sur ce mois de septembre. Et notamment chez Nike où les collaborations s’enchainent. DENHAM la marque de jean hollandaise et Nike nous présentent une Nike Air Max 1 en édition très limitée.

Une nouvelle collaboration sur une Nike Air Max 1, limitée à 6800 exemplaires selon les rumeurs.

La Nike AM1 x DENHAM arbore un upper bleu qui mélange le cuir premium, le daim et bien sûr une touche de denim. La technique de couture japonaise Sashiko a été utilisée sur la nouvelle Air Max 1 comme sur les dernières Blazers. Une silhouette emblématique qui est joliment retravaillée. La paire est vraiment très réussie. En effet, les points de couture font toute la beauté de cette Air Max 1 en y apportant du détail tout autant que la semelle intérieure rouge et dorée.

En plus, cette collaboration entre les deux marques précèdera le pack Lemonade et Limeade qui sortira en fin de semaine. De quoi ravir tous les amateurs d’Air Max 1. Et il faut le dire, ces prochaines releases sont carrément dingues. La DENHAM rencontrera certainement du succès et la voir “rockée” serait encore mieux car la paire est sublime.

La date de sortie est confirmée pour cette paire très attendue.

Si les quantités annoncées sont réelles, il ne fait aucun doute que le prix va grimper en flèche. Car en plus d’être une belle collaboration, il s’agit d’une Air Max 1. C’est à dire la paire qui fait l’unanimité chez les amateurs de sneakers. Si vous voulez avoir une chance de cliquer la paire, surveillez votre application SNRKS et les raffles qui seront organisées.