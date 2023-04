Cérémonies Les Flammes : Les nommés enfin révélés :

Les célèbres cérémonies les Flammes; organisée par les média rap Booska-P et Yard qui se déroulera le 11 mai, vient de dévoiler les nominations finales des différentes catégories après les votes du public et de plusieurs médias et personnes de l’industrie rap qui décerneront plusieurs prix aux différents rappeurs et rappeuses.

Tiakola et Gazo, futurs gagnants ?

Les deux grosses têtes d’affiche du rap français dominent les différentes catégories des Flammes. En effet le petit prince de la mélo et l’un des meilleurs drilleurs français sont nominés dans 12 catégories différentes. Tiakola est nominé deux fois dans la même catégorie pour le meilleur album Spotify de l’année et le meilleur album pop de l’année. Tout comme ce dernier, Gazo est lui aussi nominé quatre fois dans la même catégorie (meilleur album Spotify de l’année et meilleur album de l’année avec KMT), on le retrouve également parmi les meilleurs artistes masculins de l’année au côté de Dinos et bien sûr Tiakola.

Une grande place pour les artistes moins mainstream

Les Flammes ne récompensera pas uniquement des artistes très écoutés et ayant un gros succès commercial. Comme par exemple, pour ce qui est de la révélation masculine de l’année où l’on retrouve évidemment So La Lune aux côtés de Kerchak et Werenoi. Il y a également certaines catégories à ne pas négliger comme par exemple celle du compositeur de l’année, trop souvent considéré comme un métier de l’ombre ou encore celle des artistes féminines de l’année avec Aya Nakamura, Ronisia et Lala &ce où certaines d’entres elles sont aussi nominées pour le morceau carribéen de l’année.

Enfin, Les Flammes laissent donc une grande place aux rappeurs et rappeuses beaucoup moins célèbres que certains nominés. En effet certains peuvent se réjouir de la présence de Prince Waly nominé dans la meilleure cover d’album mais aussi de celles de mademoiselle Lou et Maureen dans la révélation de l’artiste féminine de l’année, une catégorie à ne surtout pas sous estimer.

Alors rendez-vous le 11 mai au théâtre du Châtelet à Paris pour les résultats finaux des Flammes, une cérémonie à ne manquer sous aucun prétexte et qui fera plaisir aux plus grands fans de rap en voyant leurs artistes préférés sûrement récompensés.

Rappel des catégories et nominés :

LA FLAMME SPOTIFY DE L’ALBUM DE L’ANNÉE :

Dinos – « Hiver À Paris »

Gazo – « KMT »

Tiakola – « Mélo »

LA FLAMME DE L’ALBUM NOUVELLE POP DE L’ANNÉE :

Disiz – « L’Amour »

Stromae – « Multitude »

Tiakola – « Mélo »

LA FLAMME DU FEATURING DE L’ANNÉE :

Disiz ft. Damso – « Rencontre »

Gazo ft. Damso – « Bodies »

Tiakola ft. Hamza – « Atasanté »

LA FLAMME DE L’ALBUM RAP DE L’ANNÉE :

Dinos – « Hiver À Paris »

Gazo – « KMT »

SDM – « Liens du 100 »

LA FLAMME DU MORCEAU R&B DE L’ANNÉE :

MADEINPARIS ft. Luidji – « Pornstar Martini »

Ronisia ft. Tiakola – « Comme Moi »

Tiakola ft. Hamza – « Atasanté »

LA FLAMME DU MORCEAU AFRO OU D’INSPIRATION AFRO DE L’ANNÉE :

SDM ft. Tiakola – « Redescends »

Tiakola – « Soza »

Vacra – « Tiki Taka »

LA FLAMME DE L’ARTISTE FÉMININE DE L’ANNÉE :

Aya Nakamura

Lala &ce

Ronisia

LA FLAMME DE L’ARTISTE MASCULIN DE L’ANNÉE :

Dinos

Gazo

Tiakola

LA FLAMME DE LA RÉVÉLATION FÉMININE DE L’ANNÉE :

mademoiselle lou

Maureen

Ronisia

LA FLAMME DE LA RÉVÉLATION MASCULINE DE L’ANNÉE :

Kerchak

So La Lune

Werenoi

LA FLAMME DU COMPOSITEUR DE L’ANNÉE :

Flem

Shiruken Music

Tarik Azzouz

LA FLAMME DU CLIP DE L’ANNÉE :

Disiz ft. Damso – « Rencontre » (Clip réalisé par Yagooz, produit par SUBLIME)

Josman – « Intro » (Clip réalisé par Marius Gonzalez, produit par Solab)

Shay – « DA » (Clip réalisé par Guillaume Doubet, produit par PELICAN PARIS)

LA FLAMME DU CONCERT DE L’ANNÉE :

Booba – Stade de France (produit par Arachnée Productions & Tallac Records)

Damso – Accor Arena (produit par Yuma Productions & The Vie)

Laylow – Accor Arena (produit par Pedro Booking)



LA FLAMME DE LA COVER D’ALBUM DE L’ANNÉE :

Disiz – « L’Amour » (Cover par Delphine Migueres et Rægular)

Josman – « M.A.N. (Black Roses & Lost Feelings) » (Cover par Dorian Feraud et Marius Gonzalez)

Prince Waly – « Moussa » (Cover par Fifou)