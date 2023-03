Werenoi au Zénith de Paris le 23 septembre

Nouvelle tête en devenir, enchaînant les collaborations depuis 2 ans, Werenoi vient

de sortir son 1er album Carré ce 10 mars 2023. Qu’il va défendre dans une

1ère tournée nationale ambitieuse se concluant le samedi 23 septembre au Zénith de Paris.

Le charisme et le mystère

Werenoi ne donne pas d’interviews, s’exprime peu en dehors de sa musique. Comme le dit notamment son manager « la seule façon de le connaître c’est de l’écouter».

Cependant on sait qu’il rappe depuis ses 14 ans. Il avait d’abord signé chez AWA (Zola, Luv Resval, …) avant de rejoindre les rangs de PLR Music. Confiant et froid, comme une allure de nouveau parrain du rap, Werenoi a tout d’un leader. Il impose le fait qu’il faille croire en lui, et c’est ce que font les rappeurs le côtoyant, notamment Plk par ses propres mots. Originaire de Montreuil, il est dans le rap depuis seulement 3 ans, pourtant déjà sollicité par ses compères du 93, Maes et Tiakola. Maes étant présent sur sa compilation Telegram sortie en octobre 2022 et Tiakola sur l’album Carré ce mois de mai 2023.



Chirurgicale atmosphère

Werenoi n’a cité qu’une seule influence jusqu’à présent, Lacrim, lors de son

planète rap chez Skyrock. Ce dernier étant également présent sur son nouvel album.

Mais on peut aisément deviner ses inspirations et de qui il se rapproche. Ninho étant l’artiste le plus proche de lui musicalement. Werenoi est chirurgical par son efficacité au micro, ce qui le rend accessible à tous. Véritable rouleau compresseur, refrains chantés aux allures de hit ou découpage brut, tout est là chez lui. Pour couronner le tout, un casting xxl pour l’accompagner sur son premier album : Ninho, Plk, Lacrim et Tiakola.



Il n’a encore fait que peu de scène. Mais sa prestation, seul face à Bercy, invité par Dinos, à su séduire le public. On le retrouve également dans le programme Dans le Club d’Arte Concert.

Nul doute qu’il saura à nouveau le conquérir à son retour, le 23 septembre au Zénith de Paris.

Prenez vos places avant qu’il ne soit trop tard ! https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/werenoi-billet/idmanif/544315

✍️ peschou