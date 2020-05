Confinement : retour sur 9 clips tournés en quarantaine

Si la crise du COVID-19, a mis à l’arrêt un grande partie de l’économie mondiale, elle n’a pas mis fin la créativité de nos artistes préférés ! De Tyga à Drake en passant par Lady Leshurr et Ari Lennox, les artistes se sont montrés très créatifs durant ce confinement. Retour sur 9 clips tournés pendant la quarantaine.

#1. Curtis Roach & Tyga -- Bored In The House

“Bored in the house and I’m the house bored”. Tu connais ce refrain par cœur ? C’est normal, le titre créé par Curtis Roach est devenu l’hymne du confinement ! Le rappeur originaire de Detroit a posté “Bored In The House” le 4 mars dernier sur Tik Tok, peu de temps avant la quarantaine.

Le titre, reflétant à merveille la situation de millions de personnes, est très vite devenu incontournable. Tyga, qui lui aussi avait l’air de s’ennuyer, a approché Curtis Roach pour poser sur le morceaux. Accompagné du producteur Pliznaya, le duo a sorti une nouvelle version du titre ainsi qu’un clip 100% “home-made“.

#2. Bejo -- Fiesta en la Terraza

Une fête sur ton balcon, ça te dit ? Le rappeur Bejo t’invite sur sa terrasse pour danser et faire la fête “en mode confiné”. Le MC originaire des Canaries, connu pour sa personnalité un brin extravagante, a partagé un titre spécial quarantaine. Le morceau baptisé “Fiesta en La Terraza” est accompagné d’une vidéo drôle et décalée, vue plus d’1 million de fois.

Avec ce titre, le rappeur espagnol, a su redonner le sourire ! Bejo a assuré que tous les revenus récoltés grâce à YouTube seraient reversés à des associations de luttes contre le virus et au personnel soignant.

#3. Lady Leshurr -- Quarantine Speech

Si tu ne sais pas comment respecter les règles de distanciation sociale, Lady Leshurr a quelques conseils à te donner ! Armée d’un masque et de désinfectant, la britannique rappelle les bons gestes à adopter dans “Quarantine Speech”. C’est avec la même énergie que sur sa série de freestyle “Queen’s Speech” que Lady Leshurr, décrit la situation “complètement folle” liées à la crise du COVID-19.

En plus de “Quarantine Speech”, Lady Leshuur a sorti la semaine dernière un nouveau titre avec Busy Signal : “Quarantine”. On peut dire que le confinement a marqué son esprit créatif !

#4. Kiana Ledé & Ari Lennox -- Chocolate.

La chose la plus difficile pendant ce confinement aura été la distance avec les proches ! Mais grâce à Instagram, Whatsapp, House Party ou encore Skype, garder le lien avec famille et amis n’aura jamais été aussi facile.

C’est d’ailleurs le format que Kiana Ledé et Ari Lennox ont choisi, pour réaliser la vidéo du titre “Chocolate.”. A cause de la distanciation sociale, les deux chanteuses ont enregistré le clip grâce à FaceTime. Résultat ? Une vidéo plutôt simple, sans prise de tête et qui fait son petit effet !

#6. Lala &ce -- Butterfly Finesse

Si toi aussi tu penses maîtriser toutes les chorégraphies Tik Tok à la perfection, et qu’il est temps de se renouveler un peu : Lala &ce a quelque chose pour toi.

Après la sortie de sa mixtape Le Son d’après, en 2019 la rappeuse est revenue avec un titre inédit “Butterfly Finesse”. La vidéo qui accompagne le titre mixe des passages de l’émission iconique Soul Train, avec des images télé et des extraits envoyés par des fans. Le résultat dynamique et un peu rétro, est très bien pensé, et fera le bonheur de tes prochaines soirées en petit comité.

#5. Loredana & Zuna -- Du Bist Mein

Après la France, les Etats-Unis, l’Espagne et le Royaume-Uni, direction la Suisse germanophone. La rappeuse albanaise Loredana et son acolyte allemand Zuna, t’ouvrent les portes de le leur appartement et t’invitent à chiller sur leur canapé.

Les deux artistes ont créé le titre “Du bist mein” pour raconter leur expérience du confinement. Actifs sur Tik Tok, ils en ont profité pour intégré les vidéos de leur public dansant sur le titre. Entre moment de solitude dans les escaliers, session sport sur la terrasse et grignotages intempestifs : on est sûrs que ton confinement n’a pas était si différent du leur !

#7. Drake -- Toosie Slide

Impossible d’être passé à côté du titre “Toosie Slide” de Drake, et de son refrain entêtant “Right foot up, left foot slide /Left foot up, right foot slide”. Destiné à Tik Tok, le morceau est devenu viral et la chorégraphie associée (imaginée par le danseur Toosie ) a explosé tous les records (le hastag #ToosieSlide a été vu plus de 3 milliards de fois).

Avec “Toosie Slide”, Drake a ouvert les portes de son incroyable demeure et a offert une visite inédite de chaque pièce. Même si sa mansion fait sans doute 100 fois la taille de ton appartement, dis-toi qu’il a du s’ennuyer tout autant que toi !

#8. Tai Z -- Vacciné

Le confinement a permis de repenser la notion de “système D”. Fini les grosses productions, l’heure est à la débrouille, et de nombreux artistes ont réussi l’exercice avec brio !

La preuve avec Taï Z, un rappeur originaire d’Amiens. Le jeune artiste âgé de 20 ans, a profité du confinement pour sortir le titre “Vacciné” et son clip entièrement fait maison. “Tout se passe dans une seule pièce, on l’a fait avec les moyens du bord “ -- France 3 régions.

#9. Snoop Dogg -- I Wanna Go Outside

Snoop Dogg veut sortir et tient à te le faire savoir ! Comme des millions d’américains, le rappeur est encore confiné et semble avoir une petite baisse de moral. Jeux vidéo, partie de basket, enregistrement studio, … rien n’y fait : Snoop s’ennuie à mourir.

C’est sur le titre “I Wanna Go Outside” sorti cette semaine, que le rappeur californien exprime son envie de liberté. Avec son acolyte de toujours, Soopafly, Snoop a pourtant trouvé le parfait remède contre l’ennui : un son ensoleillé et plein de bonne humeur.

Bonus : iMarkkeyz & Cardi B

Le titre “Coronavirus” de iMarkkeyz et Cardi B, n’était pas destiné à un tel succès ! Le 11 mars dernier Cardi B a exprimé sa peur liée au Covid-19 sur Instagram. La vidéo est rapidement devenue virale, et le DJ iMarkkeyz va alors la remixer.

Gros succès dans les charts du monde entier, et on rêve que d’une seule chose depuis : à quand le clip ?