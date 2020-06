Ready Or Not présente : RON DIGITAL LIVE 2020

Le 26 et 27 juin prochain, Ready or Not organise un live avec plus de 20 artistes pour 5h de show.

Des projets pour ce week-end ? Les 26 et 27 juin, Ready Or Not organise un événement digital 100% Hip Hop : RON Digital Live. Animé par une vingtaine d’artistes, profitez de 5h de show mêlant rap, djing ou encore beatmaking en live !

Une création Ready or Not

Après des mois de solitude et de confinement, le temps est enfin venu de faire la fêté ! La crise sanitaire actuelle a fortement impacté les acteurs du secteur de la culture, qui ont dû s’adapter et proposer de nouvelles initiatives. C’est pour cela que Ready Or Not, vous a concocté le RON Digital Live 2020, pour permettre aux artistes de se produire sur scène et à vous de turn up depuis votre salon !

Ready Or Not est une maison de disques et de production, entourée par un collectif d’artistes. Depuis sa création en 2013, Ready Or Not n’a qu’un seul but, partager et retranscrire au mieux les valeurs du Hip Hop et le diffuser sous toutes ses formes !

LINE UP

Vendredi 26/06

18h00 : Merci Nitch

18h25 : Thisiskayz

18h45 : Andy Luidje

19h05 : KillASon

19h25 : SNG & VICCI

19h35 : Pearly OG

19h45 : Walkman The-Soul

20h05 : Dj Kakashi

Samedi 27/06

18h00 : Carlson

18h25 : SWAN univers

18h35 : Josué

18h55 : Chanje

19h15 : Juste Shani

19h35 : Beat Matazz

19h55 : Sonikem Official

20h15 : WATSMYN?ME

Rendez-vous dés demain 18h ici !