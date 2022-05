DA, le nouveau single de Shay est enfin sorti

On l’attendait depuis quasiment 3 ans ! Shay aka la Jolie Garce marque son retour par un single explosif auquel tout le monde ne s’attendait pas forcément.

Ce vendredi 29 avril, la rappeuse Shay, titulaire d’un disque d’or pour chacun de ses 2 albums sortis en 2016 (« Jolie garce ») et 2019 (« Antidote »), nous a enfin délivré le premier single de son nouveau projet annonçant son retour. Il s’intitule DA, et une chose est sûre, c’est qu’il suscite de nombreuses réactions, et pas forcément celles qu’elle attendait. Et puis peut-être que si finalement…

« J’suis de retour, c’est officiel. J’éteins ces putes genre Azraël »…

©Daniel Fox



DA est un single explosif au plus haut point. Il nous renvoie dans l’atmosphère de jolie garce qui émane autour d’elle. Le surnom Shay désigne : celle qui apporte la lumière. C’est de cette manière que revient la reine francophone du rap cru, imagé et insolent. Et on peut le voir rien que dans le clip ! Il se dégage une ambiance futuriste/digitale dans DA, comme on avait déjà pu l’observer dans la vidéo d’annonce de son retour, une ambiance qui annonce la couleur de l’album qui sortira prochainement. Elle y apparaît très lumineuse et comme une super héroïne, presque à la manière d’une certaine Leeloo dans « Le Cinquième Élement » de Luc Besson.

©Daniel Fox

Pourquoi tant de critiques sur les réseaux alors ?

Malgré cet excellent retour de Shay, les fans n’étaient pas prêts à recevoir un single de ce type. Et pourtant, on sait déjà que d’ici 1 ou 2 mois ils vont turn-up dessus à s’en fêler les côtes ! Le grand public s’attendait davantage à un single avec de grosses basses, presque une ambiance de rédemption … quelque chose à la Freeze Raël. Et ce n’est pas le cas.

Seulement, il faut comprendre qu’il s’agit là de marketing. Shay a toujours été une artiste qui s’intéresse à ce type de sujets et non seulement à la forme de sa musique. Elle sait qu’un tel morceau, explosif et provoquant les réactions du public est essentiel afin d’attirer toute la curiosité autour de son nouveau projet qui sortira très prochainement.

©Daniel Fox

DA, c’est un retour en grandes bottes, qui annonce la couleur d’un album qui promet d’être … inatendu !