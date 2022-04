Shay annonce son retour pour Vendredi 29 avril !

Hier dans l’après-midi, l’artiste belge de 29 ans qui n’avait plus fait d’apparition depuis 2019, a annoncé la sortie vendredi de son nouveau single.

Une promotion ultra-réfléchie

Shay qui chantait il y a 3 ans « On déclencherait des tsunamis si jamais on s’unissait« , fait enfin son grand retour. Elle a vu ses deux albums « Jolie Garce » et « Antidote » être décernés d’un disque d’or. Depuis la sortie de son dernier projet, Shay n’a fait qu’augmenter l’envie grandissante de ses fans d’un retour. Certains craignant même une éventuelle retraite de sa part.

Son comeback, au même titre que celui de Nekfeu et PNL, était attendu par de très nombreux fans. Et c’est enfin chose faite ! Tout a commencé en réalité il y a deux semaines lorsque son frère, le rappeur Le Motif, a posté sur Instagram ce message.

Story Instagram de @levraimotif

Suite à cela, Shay a supprimé l’intégralité des posts présents sur son compte. Elle y a publié quelques jours plus tard, un teaser d’ambiance cyberpunk/digitale, annonçant un retour imminent de sa part.

À ce teaser était partagé un lien menant à son site internet qui nous invitait à remplir nos informations personnelles. Les plus chanceux de ses fans qui s’y sont inscrits ont récemment reçu une carte chez eux. Ainsi, cette carte donnait accès à un serveur Discord dans lequel on retrouvait une date ainsi qu’une adresse : 24 avril, 6 Rue des Coutures Saint-Gervais à Paris.

On est au Pop-Up de Shay 👀 pic.twitter.com/rxl0FNEuGb — LONGUE VIE À TOUS MENNÉS ❤️ (@CaminoTV) April 24, 2022

Ce pop-up store vendant du merch exclusif, a augmenté ainsi la hype autour de l’album qui devrait sortir très prochainement. Et puis hier après-midi, Shay a dévoilé la cover de son nouveau single, ainsi qu’un extrait du clip.

Shay annonce donc un retour imminent et met ainsi fin à 3 ans d’absence. On a tous hâte de découvrir ce qu’elle nous proposera vendredi !

Redacteur : Jules