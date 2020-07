David Beckham propriétaire d’une équipe de E sport

L’ancien footballeur David Beckham est maintenant copropriétaire de la start-up britannique E-sports «Guild E-sports».

Guild E-sports, nouvelle agence de talents E-sports co-détenue par l’ancien footballeur de l’Angleterre, de Manchester United, PSG et du Real Madrid David Beckham, annonce son lancement.

Guid E-sports

La société vise à développer un vivier de talents au Royaume-Uni en utilisant un modèle académique traditionnel pour coacher les joueurs. Les aider également à développer leurs compétences pour participer à des événements professionnels à l’échelle internationale.

Elle utilisera un réseau de scouts pour trouver de nouveaux talents et constituer une équipe de joueurs d’E-sports dans différentes disciplines, y compris dans les principaux jeux Fifa, Fortnite et Rocket League.

David Beckham espère que son équipe inaugurale fera ses débuts professionnels d’ici cet automne. Il a ainsi déclaré: «Tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance de travailler avec des joueurs au sommet de leur art. Et j’ai pu constater par moi-même la passion et le dévouement nécessaires pour jouer à ce niveau. Nous nous engageons à encourager les jeunes talents grâce à nos systèmes académiques. Je suis impatient d’aider notre équipe Guild E-sports à grandir.»

Le président exécutif de la Guilde est Carleton Curtis, l’homme derrière la ligue Overwatch et les ligues Call Of Duty. Il a déclaré: “Nous avons constitué une équipe de direction expérimentée et je suis fier d’avoir David Beckham comme copropriétaire dans cette entreprise. Son professionnalisme et sa profonde expérience dans le développement d’équipes sportives de haut niveau s’harmonisent avec notre stratégie de base. Qui consiste à créer les meilleures équipes e-sport de leur catégorie.”

“L’e-sport est déjà l’un des sports-spectacles les plus populaires sur Terre. Il continuera de croître à l’échelle mondiale à mesure que l’excitation. L’accessibilité et la connaissance du secteur grimperont en flèche.”

La marque de l’entreprise a été développée par Fergus Purcell, qui a travaillé avec la marque de streetwear Palace.