Eastpak lance Padded Zippl’r : le nouveau sac de la rentrée.

Padded Zippl'R est le nouveau sac tendance de la rentrée by EastPak, on vous présente la collection !

On connaît tous le sac à dos classique d’Eastpak, bah là c’est un peu l’évolution de “Pikatchu vers Raichu”.

Pikachu représentant le sac classique et indémodable, Raichu étant son évolution avec quelques trucs en plus. On vous présente donc le Padded Zippl’r.

Mais qu’a-t-il en plus ?

Le Padded Zippl’r présente un éventail de 34 coloris (rien que ça !), mais il est surtout doté d’un compartiment matelassé pour ordinateur portable, d’une double poche zippée, et d’un emplacement pour bouteille (on parle d’Evian, commence pas à y ranger ton flash).

Que vous soyez étudiants, ou déjà un esclave du monde du travail, ce sac à dos fera l’affaire autant par son ergonomie que par ses styles multiples.

Je vous balance le lien juste ici, pour que vous soyez tout beaux pour la rentrée, et à un prix ultra raisonnable pour sa qualité : 55€ (pour les modèles classiques et 100€ pour les modèles plus recherchés).

Sarah Z.