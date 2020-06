Eastpak met en avant sa collection CNNCT

CNNCT, la collection sport-chic by Eastpak, déjà en ligne, on vous en parle !

CNNCT, l’une des nouvelles collections d’Eastpak, est présentée comme étant ergonomique et efficace, et c’est vrai!

Eastpak est, de base, une sacrée référence en terme de maroquinerie, au style très simple mais très résistant.

C’était LE sac à avoir au collège et au lycée pour ne pas se taper la honte avec un sac à dos plus gros que nous LOL, on connaît !

Eastpak ne s’est pas arrêté à ses basiques, et à su suivre les tendances en terme de couleurs, de matières, de style, mais également en terme d’éthique et de confort.

Si vous souhaitez découvrir plus de gammes, je vous conseille de consulter cet article (cliquez sur “cet article” au cas où si t’avais pas compris).

BON, rentrons dans le vif du sujet, la collection CNNCT, c’est quoi ?!

CNNCT ( à prononcer “connect”), est une ligne Eastpak au look sportswear chic, dans des couleurs sobres mais efficaces : bleu, kaki, noir.

Entre bagages, sac à dos, pochettes d’ordinateurs et petites pochettes style “banane”, la collection CNNCT nous propose un large éventail sophistiqué et fonctionnel.

De plus, pour cette collection, Eastpak joue sur l’éthique responsable également.

En effet, la marque développe ses créations dans le courant de la protection animale, ce qui est très respectable, on est donc sur du 100% vegan.

Ainsi, CNNCT s’avance avec de nombreux arguments de taille : ergonomie, fonctionnalité, légèreté, style, vegan, full of rangements pour téléphone, passeport, documents etc…

Bref, la collection est charmante.

Mais vous me direz, quid du prix ? Il faut compter environ 200 euros en bagagerie, 50 euros en pochettes/”banane”, et environ 100 euros pour les sacs à dos. Rien d’excessif pour la qualité d’Eastpak que nous connaissons tous au final, et dont la réputation n’est plus à faire.

En bref, si tu veux voyager ou aller au taf avec du style, que t’es un ou une psychorigide du rangement comme moi et que t’es obsédé(e) par les compartiments, que t’aimes également les petits animaux et que t’es pour leur protection, cette gamme est faite pour toi !

N’hésite pas à checker la collection CNNCT sur le site d’EastPack, elle est déjà en ligne et certains produits sont déjà quasi sold out !

Sarah Z.