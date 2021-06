Rendez-vous au “Paradis” avec Hauksy

La France n’est pas en manque de talents dans la musique. Aujourd’hui nous vous présentons Hauksy et sa vibe à l’anglaise qui risque de toucher de plein fouet l’hexagone.

Who is Hauksy ?

Hauksy est un jeune rappeur de 25 ans. Il utilise ses textes pour se livrer sur sa vie et ses ambitions tout en nous présentant son univers musical aux sonorités clouds et ensoleillées. Adepte de voyage, c’est autour du monde qu’il raconte le quartier et les difficultés pour atteindre la réussite. Loin des clichés d’un vécu sans amour, il jongle entre ses sentiments

et sa raison pour nous livrer un récit plein de transparence.

HK comme on l’appelle à Neuilly-sur-Marne où il a grandi, est influencé par des sonorités de différents horizons, de Niro à Mac Tyer en passant par S.pri Noir pour la France et bien d’autres artistes outre-Atlantique, c’est un artiste à la culture musicale variée. Sa dernière lubie s’est posée de l’autre côté de la Manche sur le rap londonien avec entre autres NSG, M Huncho ou encore Stormzy.

Premier EP en Mars 2020

Hauksy sort son premier EP en mars 2020, après des années de travail dans un home-studio monté avec son équipe « LA RIDE » et son compositeur V330, présent sur près de la moitié du projet. Il nous propose une première présentation cohérente de son lifestyle et de sa vie en constante évolution.

Sans plus attendre, penchez vous sur “Paradis“, son dernier titre en date.