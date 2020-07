Havana Club x Bebar : la collaboration qui donne soif

Le lien entre l’artiste Bebar et Havana Club ? La street !!

Bebar, célèbre artiste graffeur français a tapé dans l’œil de la célèbre marque de rhum Havana Club.

En effet, pour sa nouvelle édition limitée, Havana Club a décidé de collaborer avec un artiste urbain (une fois de plus) afin de mettre en avant les origines de la marque.

Bebar, graffeur français, pour Havana Club

Quand on voit Havana Club, on pense forcément à la Havane, Cuba, à ses multiples couleurs, sa chaleur, les racines de la rue également.

Alors Bebar s’en est inspiré, dans des couleurs mêlant le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, nous pouvons également y voir les emblèmes de l’île, tels que: la Giraldilla, le daïquiri, la fleur nationale cubaine et des éléments du drapeau de La Havane.

Havana Club x Bebar, édition limitée

Force est de constater que le voyage de l’artiste graffeur à Cuba l’a bien inspiré.

L’hommage de cette nouvelle édition est également de mettre en avant le Frozen daïquiri, le célèbre cocktail cubain, représenté sur cette bouteille.

La bouteille est disponible dans les supermarchés, et, est normalement commercialisée autour des 15€.

D’ailleurs, pour les personnes majeurs (donc si t’es mineur dégage vite de là), on vous balance la recette à reproduire chez vous, histoire de mettre une petite ambiance caliente à la maison !

Recette du Frozen Daiquiri by Havana Club

Bon, on vous rappelle quand même que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et qu’il est à consommer avec modération (on est obligé de l’écrire pour pas se faire hagarr par le CSA mais on le pense vraiment aussi).

Bon week-end guys,

Sarah Z.