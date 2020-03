Jenevieve présente : Medallion & Baby Powder

Connaissez-vous Jenevieve ? Jenevieve est une artiste de 22 ans originaire de Miami. C’est en sortant son très joli titre “Medallion” le mois dernier, que la jeune femme a fait chavirer nos petits coeurs. De retour cette semaine avec le morceau “Baby Powder”, Jenevieve a l’horizon devant elle.

Jenevieve, une introduction réussie avec “Medallion”

Le titre “Medallion”, signe le début d’une carrière pleine de promesses. En explorant des thématiques intimes et matures, la jeune femme a déjà montré une belle partie de son potentiel. Jenevieve a récemment confié à Pigeons and Planes “Moi et Jean Benz, l’artiste avec qui je travaille à Los Angeles, avons écrit “Medallion” pour raconter l’histoire d’une famille que nous connaissons bien qui a été forcée à déménager, à tout quitter […] Pour moi un “médaillon” représente cette chose que tu tiens très près de toi et tu ferais tout pour la protéger”.

Pour accompagner le morceau soul et un brin old school, Jenevieve a travaillé une vidéo très esthétique en noir et blanc. “Nous voulions que la vidéo paraisse réelle et crédible […] Il y a une fragilité dans la chanson, dans la production et dans les paroles que nous voulions que les gens ressentent”. L’artiste ajoute “New-York était l’endroit idéal où tourner ! Cela me rappelle les “Unity Days”. Vous l’aurez compris, ambiance 90s et petits clins d’oeil à Queen Latifah sont au rendez-vous.

Du rnb tout doux avec “Baby Powder”

1 mois plus tard, Jenevieve récidive avec le titre “Baby Powder”. Le deuxième morceau de la jeune artiste est sorti cette semaine, il ravira les amoureux de rnb un peu funky. La vidéo qui accompagne le morceau, réalisée par Khufu Najee et Kokie Padilla, propose une série de visuels léchés. Jenevieve l’air détendu est sur des patins à roulettes, à la piscine ou sur le toit d’une voiture en mouvement.

Jenevieve s’est récemment confiée à The Fader “”Baby Powder” c’est un peu ce à quoi a ressemblé mon premier amour et ma première rupture. […] Je pensais que j’avais trouvé quelqu’un de spécial. J’étais tellement amoureuse de lui mais il gardait des secrets alors que moi je n’avais rien à cacher. Vous savez quand les gars ou les gens en général commencent à vous blâmer alors que c’est eux qui ont commis la faute ? Et bien, c’est ça “Baby Powder””.

Jenevieve tire son inspiration des grands noms de la pop, du rnb mais aussi du rock. Michael Jackson, Aaliyah, Prince ou encore The Beatles ont façonné l’univers de la jeune artiste. Ces artistes lui ont permis de trouver un son bien à elle. Jenevieve est bien plus qu’une simple imitation, et on parie qu’elle vous fera également craquer en 2020 !

Juls V.