Jorja Smith revient avec “Be Right Back” !

Jorja Smith est de retour avec ( Be Right Back ), aperçu des 3 premiers titres du EP sortie le 14 mai !

Après son premier album Lost and Found et des hits tels « On My Mind » et « Be Honest » avec Burna Boy la chanteuse revient ! Son nouvel EP s’intitule Be Right Back. Mise en avant par Drake pour son album More Life en 2017, Jorja est de retour.

Traduit par J’arrive tout de suite, Jorja Smith livre à ses fans un 8 titres introspectif histoire de patienter avant son second album.

Dans ce EP captivant, l’artiste offre une ballade de 23min35 avec des morceaux aux sujets forts. L’émotion y est présente ! De la dépendance en amour dès le premier titre « Addicted » , puis la mort sur « Gone » et la fatalité du temps dans « Time ». Jorja partage sa « soul » avec des titres à l’écriture intuitives basées sur ces sentiments. C’est sur un fond rouge vif que Jorja pose pour la cover avec les épaules dénudées afin de montrer qu’elle se met à nu.

Be Right Back : Un mini album

Le projet commence fort avec le premier titre et single dévoilé le 10 mars « Addicted » ! Un beau morceau personnel et puissant avec un clip original. Elle l’a tourné elle même avec sa caméra d’ordinateur et le résultat est efficace.

Peu après, l’artiste annonce la sortie imminente du projet avec « Gone » et son clip au naturel. On retrouve Jorja seul face à la caméra mais cette fois elle chante la perte d’un être cher. Hormis le sérieux du sujet le titre reste envoûtant. On y retrouve Jorja qui erre dans la nuit accompagnée de sa mélancolie et d’une belle et douce mélodie de piano en boucle.

Enfin la sortie de Be Right Back est accompagnée du clip du seul duo du projet qui est celui de « Bussdown ». Jorja monte en intensité dans ce morceau qu’elle partage avec la talentueuse artiste du sud des UK Shaybo !

Avec une basse prenante et une guitare au style jazzy et reggae, le titre est une ode à l’acharnement et au mérite de son dur labeur.

Et c’est bon ! Les deux artistes sont en symbiose entre le R&B de Jorja et le flow de Shaybo. Le tout avec une production au poil ( à fourrure rose ) comme on le voit sur la cover du clip.

Rien qu’avec ces 3 morceaux, on peut clairement découvrir et redécouvrir la capacité musicale de l’artiste.

Au final, après écoute du projet le EP est réussi ! D’abord car sa forme intime le rend encore plus ensorcelant musicalement. D’autre part c’est grâce à l’approche sincère de Jorja dans son écriture, inspirée de ces anciens et nouveaux sentiments.

Gabriel