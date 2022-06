Kespar sort son nouvel EP « FLEX 2 »

L’artiste Kespar sort son nouvel EP nommé FLEX 2

“FLEX 2” (EP)

Second volet de la série FLEX lancée par Kespar en Juillet 2021, FLEX 2 est un projet hip-hop/fusion qui se démarque à nouveau des standards du rap français actuel de par son ambiance jazzy et planante. Loin de la course au luxe et des clichés qui collent au rap game, Kespar apporte une touche de fraîcheur, de sincérité mais surtout de musicalité avec ses influences Oldschool, Cloud, Afrobeat & néo RNB.

De la légèreté à la mélancolie, le flow de l’artiste surf en douceur sur les arrangements de Young Seph (également pianiste du groupe en live), déroulant ses textes comme un puzzle d’émotions et de flash visuels, d’égo-trip et d’émotions sincères.

Le projet de Kespar prend une nouvelle dimension sur scène avec la chanteuse DEVA (Backs/Chant) et le musicien Young Seph (Clavier,Backs,Séquences).

Les clips & visuels

« Caipirinha » → sortie le 20 Mai avec EP

“Flex” (live session) → sorti le 11 Mars 2022

“Subaru” (Clip) → sorti le 25 Mars 2022



“Atterris” (visual) → sorti le 11 Avril 2022

TRACKLIST EP

1 Flex

2 Apaches

3 Caipirinha

4 Subaru

5 Atterris

6 Dream

7 Comète

Co-édition avec KNT Label (grenoble) Distribution par 386Laboratoire / URBAN PIAS