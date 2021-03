L’artiste niçois Cikey dévoile son premier EP “Blessures”.

Cikey est un rappeur/chanteur, de 16 ans, venant de Nice (Sud de la France). Mélangeant tristesse et mélancolie dans ses textes, le niçois fait part de ses déceptions amoureuses, mais également de ses regrets, ses remords, et de ses pensées, à travers une plume réfléchie.



Lire cette vidéo sur YouTube Viens on s’aime

« Chaque jour, je reçois des messages de gens me disant qu’ils se sont retrouvés dans mes textes, et que ça leur a fait énormément de bien. Jamais je n’aurais espéré ça ».



Après de longs mois de travail, le natif de Nice livre son premier projet : Blessures.

Un EP de 9 titres comportant 2 featuring (Livaï et LVZ) et dont les extraits Pars avec moi et Viens on s’aime ont fait l’objet d’un clip.



Lire cette vidéo sur YouTube Cikey – Pars avec moi

Il y varie les styles et les sujets, tout en respectant son univers propre. Blessures rassemble des morceaux de rap mélodiques, toujours portés par la poésie des textes qui caractérise Cikey. Cet EP devrait satisfaire les goûts musicaux d’un large public.