Laylow annonce “L’étrange histoire de MR.Anderson”

Après une année 2020 réussi avec son premier album Trinity, l’artiste originaire de Toulouse est de retour ! Cette année le 4 juin 2021 Laylow revient avec un court métrage dont le titre est “L’étrange histoire de MR.Anderson”. Depuis 2016, Laylow développe son style avec la sortie de 3 EP entre 2016 et 2018. En février 2020, il prend le game d’assaut avec son album conceptuelle Trinity, aujourd’hui disque d’or ! Aujourd’hui Laylow présente “L’étrange histoire de MR.Anderson”, une histoire fictive. Ce court métrage de 22min23 est disponible sur YouTube depuis le 4 juin. Cette fiction dont Laylow est l’acteur principal, annonce un album dont le titre est le même “L’étrange histoire de MR.Anderson”.

Laylow, un artiste complet !

Le court métrage “L’étrange histoire de Mr.Anderson” annonce un album du même titre qui sortira le 9 juillet. A l’image de tous ses projets, la direction artistique est réussi. Esthétiquement appréciable, on retrouve Laylow dans un univers inconnu mais qui profite à l’intrigue ! Entre la beauté des décors et la douceur de la voix off le film est agréable. Dans ce dernier, l’audace, les rêves et la confiance en soi sont des thèmes observés. Pour l’histoire, Laylow cherche une voiture pour son clip et tombe sur une magnifique sportive jaune. Plus tard dans le film, Laylow se retrouve avec son double en plus âgé dans un restaurant et finis par partir avec lui et sa voiture. Celle-ci, surement une Ferrari ou Lamborghini apparait sur la couverture du projet.

En mêlant le visuel et l’audio, Laylow crée des univers uniques et fait partie des artiste français les plus originaux. En effet comme en 2020, on se souvient des clips très originaux comme “Trinityville” ou “Poizon“. Avec des univers très futuriste, le rappeur habitue son public à des concepts novateurs. Cette fois c’est avec un court métrage que Laylow se distingue ! Pour une sortie le 9 juillet, “L’étrange histoire de Mr.Anderson” sera surement le projet le plus original de L’artiste.