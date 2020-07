Ligue des champions : mode d’emploi du final 8

La ligue des champions va reprendre ses droits en août dans un format inédit afin de boucler la saison interrompue à la suite du coronavirus.

L’UEFA, l’instance européenne du football, s’est finalement prononcée sur le sort réservé aux équipes encore en lice pour les matchs restants de l’édition 2019-2020 de la ligue des champions. A cause de la crise sanitaire du Covid-19, les rencontres vont se dérouler de façon exceptionnelle.

Le changement majeur relevé dans la décision des dirigeants du football européen est que les matchs ne vont pas se jouer en aller-retour. Ce qui entraîne incontestablement la disparition de la règle du but marqué à l’extérieur. Dans ce final où l’on retrouve 8 équipes encore engagées. Les quarts de finale ainsi que les demies vont se disputer sur une seule rencontre. En attendant les matchs retour des 8ème.

Quarts & Demies sur une seule rencontre

Les rencontres prévoient de s’étendre sur pratiquement 10 jours dès la moitié du mois d’Août et la finale va se disputer le 23 . Ce format s’inspire fortement du handball et du basket-ball et le tirage au sort est pour le 10 juillet. C’est uniquement la ville de Lisbonne qui accueillera tous ces matchs.

Le choix porté sur la capitale portugaise se justifie par le fait que ce pays a été moins affecté par la pandémie. Elle offre également la possibilité de jouer toutes les rencontres dans les stades du Sporting et de Benfica.

Si certains se réjouissent déjà de cette nouvelle, la question de la présence ou non des supporters à l’intérieur des stades durant ces rencontres pose question. Celle-ci interviendra à la mi-juillet également, à en croire les déclarations d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA.

Les matchs des 8 ème de finales restants sont également en attente d’une décision sur le lieu des rencontres. Le Paris Saint Germain et Lyon sont encore engagé dans la compétition et auront en plus de matchs amicaux uniquement les coupes comme préparations. Les deux finales pour le PSG et la coupe de la ligue pour Lyon.

Le Portugal se reconfine actuellement et l’UEFA n’a pas de plans B et devrait quand même organisé son fameux Final 8.

Pensez vous que cette édition de la ligue des Champions aura moins de valeur que les autres?