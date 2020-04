Michael Jordan lance “The Last Dance” sur Netflix

The Last Dance déparque demain sur Netflix ! Pour nous occuper pendant cette période de confinement, la chaîne ESPN a avancé la date de diffusion initialement prévue en juin. Cette série-documentaire raconte les coulisses du dernier titre NBA de Michael Jordan et des Chicago Bulls. Rendez-vous lundi 20 pour le premier épisode !

Michael Jordan “Super Star”

Dés le 20 avril les 2 premiers épisodes de The Last Dance, sont disponibles sur Netflix. Cette série-documentaire très attendue nous plonge dans la saison 1997-1998 du championnat NBA. Cette année-là, Michael Jordan s’apprête à disputer son ultime défis sous les couleurs des Bulls de Chicago, et remporter son sixième titre de champion.

Grâce à des images d’archives exclusives et des témoignages d’anciens joueurs emblématiques des Bulls (Dennis Rodman, Scottie Pippen), la série retrace l’immense carrière de Michael Jordan. The Last Dance nous explique pourquoi le nom de ce géant du basket américain est inscrit en lettres d’or au panthéon du sport. Et comment, par son talent, son charisme et son mental de vainqueur, le génial numéro 23 a mené ses coéquipiers à ce dernier sacre historique.

Michael Jordan a récemment révélé à Good Morning America que cette saison avait été difficile. “C’était une année éprouvante, et nous avons tous essayé d’en profiter au maximum, sachant qu’une époque touchait à sa fin… Phil a commencé la saison en disant que c’était la dernière danse et nous avons joué dans cet état d’esprit. C’est très dur mentalement, cela vous pèse tout au long de la saison, car vous savez que ça va se terminer. Mais en même temps, ça nous a permis de nous concentrer sur l’objectif de terminer en beauté. “

Les 10 épisodes de la série, insistent notamment sur le rôle essentiel de Phil Jackson. L’entraîneur a sublimé ce collectif de stars et permis de placer Chicago sur la carte du basket américain.

Planning de diffusion

La série composée de 10 épisodes sera diffusé chaque lundi sur Netflix du 20 avril au 18 mai 2020.

20/04 -- 9h -- “The Last Dance” -- Épisodes 1 et 2

27/04 -- 9h -- “The Last Dance” -- Épisodes 3 et 4

04/05 -- 9h -- “The Last Dance” -- Épisodes 5 et 6

11/05 -- 9h -- “The Last Dance” -- Épisodes 7 et 8

18/05 -- 9h -- “The Last Dance” -- Épisodes 9 et 10

Trailer