Nav, Gunna et Travis Scott sur le clip “Turks”

Une semaine après la sortie de “Turks”, NAV recrute Gunna et Travis Scott sur la vidéo officielle du titre. “Turks” fait référence aux îles Turks et Caïques, lieu de vacances privilégié par NAV et Gunna. “Took 20 bi—es on my first vacay/ I ain’t pickin’ up, I’m in Turks, lil’ baby,” – NAV

Le clip de “Turks” a été filmé sur une base militaire par les réalisateurs Amir “Cash” Esmailian et Zac Facts. On y retrouve les trois rappeurs entourés d’une armée de femmes soldats au milieu des missiles et des chars d’assaut. Pendant que Gunna roule en Hummer et que Travis Scott dirige ses troupes, Young Thug fait une petite apparition.

Le trio s’était déjà réuni en 2018, sur le titre “Yosemite”, présent sur l’album Astroworld de Travis Scott.

En attendant le troisième album studio de NAV, vous pouvez profiter des produits inspirés de l’univers de ‘Turks”. Sweat à capuche, cendrier, … sont dispo sur la boutique en ligne de l’artiste.