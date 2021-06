Lil Baby & Lil Durk : “Voice of the Heroes”

"Voice of the Heroes" sortie imminente !

Aujourd’hui l’un des boss d’Atlanta, Lil Baby présente le 4 juin avec Lil Durk un projet commun nommé Voice of the Heroes. Si Lil Baby est un des meilleurs, c’est notamment grâce à ses maitres d’apprentissage Young Thug et Gunna. En effet depuis 2017 il perpétue les succès et sait s’associer aux bonnes personnes. Le jeune rappeur d’Atlanta s’impose dans le game par sa fulgurance. De plus c’est grâce au succès d’un de ses meilleurs projets “My Turn” sorti en 2020. Sans oublier ses hits “Yes indeed” avec Drake et “Drip Too hard” avec Gunna qui est 9 fois platine. Cette année il collabore pour créer Voice of the Heroes avec un autre rappeur d’Atlanta : Lil Durk.

Lil Baby, Lil Durk, artistes au même niveau ?

Lil Durk a une certaine longévité et son dernier projet “The Voice” fait des millions de streams. Reconnu en 2012 par la presse rap américaine, Lil Durk évoluera aux coté de nombreux artistes. Ambitieux, il commença près de Chief Keef puis évoluera près de French Montana. Actif et ouvert d’esprit, il participera même à un feat avec Lacrim qui l’invite en 2014 sur Corleone. Un de ces cartons sortie fin 2020 était “Laugh now cry later” avec Drake. Récemment il introduit parfaitement le remix de “Go Crazy” avec Chris Brown, Future, Latto et Young thug.

Contrairement à l’image festive de “Go crazy”, Durk donne généralement des textes sincères et des flows apaisants. Lil Durk se veut etre généralement un rappeur authentique. Tout comme Lil Baby, il rap sur beaucoup de pianos mélancoliques. Ce qu’ils ont de similaire c’est cette capacité à décrire des éléments du quotidien. En attendant Voice of the Heroes, un single du même nom accompagné d’un clip vient de sortir.

Les deux rappeurs venant d’Atlanta ont plusieurs atouts en commun que l’on retrouve dans le fond de leur lyrics. D’un coté, Lil Durk parle de l’importance de prendre soin de soi et de son entourage. De l’autre, son acolyte partage des valeurs similaires comme le développement personnel et l’entraide. Au final, au vue de leurs personnalités Voice of the Hereos annonce une collaboration riche et cohérente entre les deux artistes.

Gabriel