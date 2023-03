Olivia Dean en concert à Paris le 22 mars 2023 !

Mercredi 22 mars 2023, la chanteuse britannique Olivia Dean fera son retour à Paris avec un concert qui s’annonce d’exception ! Ceux qui la connaissent déjà, savent que c’est une occasion à ne pas manquer. Pour les autres, voyons ensemble qui elle est et pourquoi il s’agit de la future tête d’affiche de la soul britannique…

Olivia Dean, prodige de la soul britannique.

Née et élevée à Clapham, dans le sud de Londres, elle débute le chant à l’âge de sept ans, en interprétant des chansons de Whitney Houston et de Beyoncé. Après avoir étudié la musique à l’université, elle commence à se produire dans des clubs et des bars de Londres. Rapidement elle attire l’attention de l’industrie musicale…

© Joel Smedley

En 2019, les choses sérieuses commencent pour Olivia. Elle signe un contrat avec le label indépendant AMF Records et sort son premier EP, intitulé « Ok Love You Bye » qui suscite rapidement l’intérêt des fans et des médias.

En 2020, elle sort « What Am I Gonna Do On Sundays?« , son deuxième EP qui reçoit des critiques élogieuses et lui permet de se faire connaître du public international. Le projet comprend des singles tels que « Echo » et « The Hardest Part« , qui ont rapidement un grand succès.

Et puis en 2021 elle sort deux autres EP, « Olivia Dean If You Know What I Mean » et « Growth ». Ces projets contiennent des titres tels que « Be My Own Boyfriend » et « Slowly »

Elle a d’aileurs récemment sorti un nouveau single, intitulé « UFO ». Très probablement présent sur son prochain projet.

Olivia Dean est une chanteuse qui peut passer de la douceur à la puissance en un clin d’œil. Sa musique est empreinte d’une sincérité et d’une honnêteté qui touchent les cœurs et les esprits. Elle a pour habitude d’aborder dans ses chansons, des thèmes comme l’amour, la perte, l’identité et l’authenticité.

Avec sa sublime voix, ses paroles puissantes et sa présence scénique captivante, Olivia Dean est en train de devenir l’une des stars de la pop-soul britannique les plus populaires du moment.

Rendez-vous au Badaboum à Paris le 22 mars !

Il faut savoir, que ce n’est pas sa première venue en France. Le Café de la Danse, La Cigale, et la Gaîté Lyrique le 5 novembre dernier.

Vous pouvez retrouver les billets en ligne sur le site d’AEG Presents : https://billetterie.aegpresents.fr/fr/manifestation/olivia-dean-billet/idmanif/539710

L’emplacement du concert : https://goo.gl/maps/xVD1KV88ic2PSYUN7

Accompagnée de superbes musiciens, Olivia Dean aura l’occasion d’interpréter des morceaux de ses différents projets mais probablement aussi des titres inédits. Alors pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, il est l’heure pour vous de réviser !