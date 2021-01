Pretty Little Thing x Teyana Taylor

Teyana Taylor et PrettyLittleThing s'associent pour une collection ultra stylée !

La célèbre marque de prêt-à-porter balance une énième collection collaborative ultra stylée, et cette fois-ci, ça se passe avec Teyana Taylor.

On peut tout de même saluer les nombreuses collections capsules que PLT nous offre : Saweetie, Lil’ Kim, Teyana Taylor etc… Il y en a pour tous les gouts et on apprécie que tant d’artistes féminines soient mises à l’honneur !

Teyana Taylor, célèbre chanteuse, danseuse, réalisatrice, chorégraphe, actrice est également devenue directrice créative de PrettyLittleThing, le CV est full !

L’artiste aux multiples casquettes nous présente une collection à son image : girly mais également très tomboy.

Le style de Teyana Taylor est simplement indiscutable, ayant été égérie de nombreuses marques connues (Reebok, Mac Cosmestics etc…), l’artiste souhaite rendre abordable son style inégalé, mêlant le vintage et le très actuel, on peut dire que c’est jackpot.

En effet, entre la robe moulante, le maillot de bain ultra échancré (belek à l’épilation au millimètre près aussi), le crop-top, Teyana sait également basculer avec brio du côté “garçon manqué”, évidemment toujours avec style (rien à voir avec mon style jogging du dimanche et cheveux gras t’as capté).

Ainsi, la collaboration PLT x Teyana Taylor correspond à tous les styles et répond à de nombreuses attentes, en suivant la tendance actuelle très portée sur les années 90’s (sah, la meilleure époque on va pas se mentir).

Et vous voulez connaitre la good news ? les 25 pièces de sa collection sont en promotion actuellement, certaines sont déjà même sold-out ! (bon ça c’est pas une good news, mais ça revient bientôt, don’t panic !).

La collection est donc d’ores et déjà disponible sur le site de PrettyLittleThing, je te conseille d’aller shoper ça fissah avant d’avoir le culot d’envoyer un mail de réclamation à PLT aussi… Tu diras pas t’étais pas au courant.

Sarah Z.