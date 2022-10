Redskins, Shinzo, Nairone Defives : la collab

Redskins, Shinzo et Nairone Defives « réunis pour de meilleurs lendemains » avec une collaboration capsule inédite !

Une capsule exclusive

La marque française de cuir REDSKINS, créée par Serge Aboujedid, s’est associée à SHINZO PARIS et l’artiste typographe et designer français, Nairone Defives. Cette collaboration inédite réinterprète l’incontournable Teddy « Spark » de la marque Redskins.



Vous pourrez le retrouver décliné pour la première fois en quatre teintes pastel : rose, jaune, bleu et blanche, ainsi qu’en noir classique. Les cinq pièces de cette capsule ont été confectionnées en cuir biodégradable aux teintures végétales, avec rubans de zips recyclés et à la doublure coton 100% biologique. Dans la doublure interne de chacune des pièces, Nairones Defives a réalisé une œuvre singulière reprenant l’univers des ses deux partenaires. L’artiste a signé et numéroté chaque veste pour encore plus d’exclusivité.

Une collaboration éco-responsable

Une collaboration dans laquelle l’éco-responsabilité, n’est pas juste un détail. La production de la collection a permis le « 0 déchet », les chutes de cuir restantes ont toutes été réutilisées. Dans un esprit responsable, REDSKINS et SHINZO PARIS se sont entourés d’artistes et d’artisans spécialistes de l’upcycling. Ils ont imaginé ensemble des meubles aux couleurs de la collection nommée « Tomorrow ».



Vous pourrez retrouver du homedesign, avec l’artiste maroquinière parisienne Alice Watier. Elle a trvaillé sur un ensemble table basse et fauteuil entièrement recouverts du cuir récupéré. Les premiers acheteurs de la collection pourront repartir avec un totebag en série limitée ! Une collaboration inédite et historique, qui regroupe le meilleur du « savoir-faire » français. Une collection pour laquelle le style et la modernité font échos avec responsabilité.

Cette collaboration capsule est disponible depuis le 21 septembre 2022 pendant un mois. Vous pourrez la retrouver exclusivement dans l’espace SHINZO GREEN situé à La Samaritaine.