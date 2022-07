Redskins X Patrouilles de France

A l’occasion du 14 juillet, la plus fameuse des Patrouilles de l’Armée de l’air colorera à nouveau le ciel de Paris. Les pilotes de la Patrouille de France, arboreront, sans nul doute, le collector cuir créé spécialement pour leur formation par REDSKINS.



L’histoire commune de REDSKINS et de la Patrouille de France remonte à l’année 2000.

C’est d’abord en qualité de pilote que Serge Aboujedid, co-fondateur de la marque, a pris goût à l’univers de l’aviation. C’est par affinité, que le spécialiste du cuir a créé un collector confidentiel brodé à l’occasion du changement de millénaire. Suivront d’autres créations exclusives dédiés aux pilotes, qui plébisciteront le travail de qualité fourni par REDSKINS. Qui se verra confier le développement d’un vestiaire complet cuir et textile.

Redskins X Patrouille de France



Depuis, REDSKINS renouvelle chaque année avec toujours autant de passion les

collections inspirées par ces hommes d’exception, au centre d’une marque globale

et fédératrice. Savoir-faire et authenticité sont les valeurs qui viennent nous rappeler

celles de la Patrouille de France, élite de l’aviation Française.

Depuis 2018, les collections sont accessibles au grand public et composées de coupe-vents, sweat-shirts, pantalons toiles et pièces à manches cuir et textile. On retrouve comme véritable fil rouge de ce partenariat et telle une signature, l’iconique l’Alpha Jet, repris en doublures, graphismes et broderies, qui permettent de reconnaitre au premier coup d’œil les pièces de la marque « Patrouille de France Collection » .

Les lignes « Patrouille de France Collection » sont disponibles dans les boutiques REDSKINS.

Sur le site en ligne de la marque ainsi que chez 150 distributeurs triés sur le volet ici.