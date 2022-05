Robin signe un coup d’éclat avec l’envoûtant « Où t’es ? »

Robin, tu le connais? C’est la nouvelle pépite à découvrir au printemps ! Signé chez REC 118, ce jeune auteur-compositeur-interprète nous a ébloui avec l’envoutant « Où t’es ? ».

Robin a investi les prestigieux studios Ferber à Paris (Gainsbourg Cabrel, Bashung, Manu Chao,…) pour délivrer une éclatante interprétation de son nouveau titre. L’intégralité de la vidéo a été filmée en live pour un clip millimétré en plan-séquence. Le résultat parle de lui même :

Avec ce titre l’essentiel de la personnalité artistique de l’artiste y est résumé. En plus du chant, on peut voir que Robin a de nombreuses cordes à son arc ! Cette production très organique met en lumière, le chanteur et le multi-instrumentiste, qui se lance lui-même dans un long solo de trompette.

On craque aussi pour sa performance vocale. Puissante, nuancée, maîtrisée : elle est au cœur de la construction de sa chanson.

Un résultat impressionnant, témoignant de la pureté du talent vocal du jeune homme, qui impressionne sans aucun artifice et en one-shot.

Pour garder un oeil sur ce bel artiste en devenir, rendez-vous sur son compte Instagram.