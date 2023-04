Rome Streetz en concert à la Place le 26 Avril prochain

Le rappeur de New York sera de passage à Paris le 26 avril pour se produire à La Place. L’occasion pour le public français de découvrir sur scène l’une des plumes les plus lugubres des états-unis depuis quelques années. Tedax Max, figure du rap lyonnais, sera également présent en première partie de ce show inédite.

Avec KISS THE RING en 2022, le membre de Griselda Records a pris une dimension tout autre en proposant une esthétique sombre, retournant aux sources du rap new yorkais de la grande époque tout en le modernisant à la fois. Il sera dans notre capitale pour défendre ce projet ainsi que sa dernière œuvre : Wasn’t Built in a day avec le producteur Big Ghost Ldt.

Lien vers la billeterie : https://dice.fm/event/knnbq-rome-streetz-tedax-max-26th-apr-la-place-paris-tickets?lng=fr