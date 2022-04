Rotimi en concert à Paris le 18 mai 2022 !

Le chanteur et acteur américain Rotimi sera en concert à La Place à Paris en mai prochain.

Lui qui est principalement connu pour son rôle d’acteur dans la série à succès “Power”, il mène une carrière de chanteur R&B depuis plus de 10 ans maintenant. Rotimi s’est illustré cet automne avec la sortie de l’édition deluxe de « All or Nothing« , son tout dernier projet. Un album que les adeptes de R&b-Soul pourront enfin savourer en live.

Né dans le New-Jersey et d’origine nigériane, il partage une vibe R&B mêlée à des influences dancehall, soul, afrobeats… De grands noms du hip-hop tels que T-Pain, 50 Cent, Jay-Z, Jamie Foxx ou encore T.I., reconnaissent et soutiennent Rotimi dans sa carrière de chanteur. Un gage de qualité, d’autant plus qu’il a été signé en 2015 par 50 Cent sous le label : G-Unit Records.

Cover de l’album All or Nothing (Deluxe) de Rotimi.

“All or Nothing” est le deuxième album studio de Rotimi. Un projet sur lequel on peut le retrouver en featuring avec notamment Busta Rhymes ainsi que Ludacris. Avec la version deluxe, 6 titres sont venus s’ajouter à l’album initial, un projet de R&B contemporain, qui est synonyme pour lui de partage. “J’ai pu prendre mon temps et passer un an et demi à créer sans aucune distraction … Cet album est ma façon de donner tout ce que j’ai”.

Rotimi est également un excellent acteur. Après avoir obtenu son premier rôle dans la série télévisée “Boss” en 2011, il a enchaîné les succès avec les films “Black Nativity”, “Imperial Dreams”, “Divergente”, etc. Pour apparaître en 2015 dans la série “Power” sous le rôle d’Andy Coleman.

Pour l’occasion, nous vous invitons à lire notre interview d’Anthony Flemmings, acteur phare de « Power Book IV », le spin off de la série.

Rotimi (Olurotimi Akinosho) dans la série Power.

Rotimi, c’est du R&B, une présence folle sur scène et des vibes à en danser toute la nuit.

Les informations du concert :

Lieu : La Place (10 passage de la Canopée, 75001 Paris)

Date : 18 mai 2022 – 19h30

Billeterie : dice.fm