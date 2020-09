SEIDENSTICKER : la chemise par l’homme, pour l’homme (pour cette gamme).

Alors oui, cet article pue la testostérone à des kilomètres, mais il est autant dédié à des femmes qu’à des hommes.

Les femmes, ça vous donne une petite idée cadeau pour votre chéri, votre crush, votre frère, votre daron, ou sugar daddy, peu importe. Ou alors, vous-même, bah oui, on adore porter vos chemises !!

Les hommes, pensez à bien vous saper, c’est à dire, autant sur la qualité que sur le style.

En effet, Seidensticker, marque allemande mondialement reconnue pour sa qualité, revient avec sa collection automne/hiver 2020 (bah oui malgré le Covid-19 ça taf dur), et ça promet.

Fondée en 1919, la maison allemande est devenue la première fabrique de chemise haut de gamme européenne.

Il faut savoir que c’est pas n’importe quelle chemise:

En effet, chaque chemise est composée de 44 pièces assemblées minutieusement à la main, plus de 70 techniciens et contrôleurs qualité check de façon permanente les différentes étapes de la production.

Ainsi, chaque chemise passe à travers 142 contrôles, en gros plus que toi à la douane marocaine en passant par Royal Air Maroc (“c’est qui ton père, c’est qui ta mère, qu’est ce que tu viens faire ici etc…” ON CONNAIT!).

Je vous parlais d’éco-responsabilité dans mon précédent article (TimberlandxAtol), sachez que la marque Seidensticker est certifiée GOTS.

C’est quoi, la certification GOTS ? C’est une production de textile respectueuse de l’environnement et socialement responsable.

Alors ouais, on kiff, parce que c’est quali, parce que ça pense à l’environnement et aussi à ceux qui produisent.

En tant qu’Homme avec un grand H, on se doit de se pimper et d’affirmer son style, en passant par la chemise portée de façon ultra chic, au t-shirt Macson plus sportswear mais qu’on peut également porter avec élégance, venez pas me dire que vous n’avez pas l’embarras du choix pour cette rentrée 2020 et rattraper le manque de swag qu’a engendré le confinement.

Si vous voulez jeter un œil sur la nouvelle co, ça se passe ici.

Remplissez le panier les beaux gosses!

Sarah Z.