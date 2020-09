Timberland x Atol : la collaboration été/rentrée

Atol et Timberland balance leur collaboration optique !

Tout le monde connait le fameux slogan “Atooooool, les opticiens!”, là il s’agit d’une collaboration de ouf, qui induit deux grosses têtes de marque :

Timerbland, et Atol.

Alors en vrai, vous allez me dire, quel est le lien ? Pour les connaisseurs, Timberland n’en est pas à son coup d’essai, et la marque a déjà balancé plusieurs gammes de lunettes.

Cette fois ci, elle revient avec une collaboration de taille, Atol, que nous connaissons tous.

En effet, l’opticien est connu pour ses collaborations multiples (Guess, Adriana Karembeu, de la frappe quoi..)

La collaboration, en plus d’être stylée, se veut écologique.

En effet, la collection nommée Nature Needs Heroes, propose des modèles de solaires et de vues, adaptés pour tous les âges et tous les styles.

Bien que la gamme soit plus adaptée aux hommes de base, les modèles n’en restent pas moins unisexe.

Les modèles sont entièrement composés de matériaux biologiques : huile de ricin, plastique biosourcé, les pièces métalliques sont également faites sans plomb. Les peintures et vernis sont composés de matières organiques afin d’éviter les irritations cutanées, résistant à la transpiration et encore mieux au soleil à l’eau salée !! Bref on est sur un 10/10.

Bon, parlons style, je vous mets des photos pour que vous fassiez votre avis, mais sincèrement, les modèles sont tellement légers et agréables à porter!

En plus d’être aussi légère que les principes de Zahia, la collaboration se veut stylée et éco-responsable. Bah oui, c’est pas parce qu’on est dans un délire écolo qu’on doit ressembler à Desigual (sorry la marque si vous lisez ça mais faites un effort aussi…).

J’espère que vous apprécirez la collab’ autant qu’on a kiffé la collaboration chez HypeSoul.

Pour checker ça, ça se passe ici.

Sarah Z.