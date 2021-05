SIMPLIFIER Collection capsule unisexe “Basique & Simple”

LA CAPSULE PRINTANIÈRE DE LA MARQUE AUX INTEMPORELS UNISEXES !



SIMPLIFIER décide de fêter l’arrivée du printemps avec la sortie d’une nouvelle collection capsule “Basique & Simple”.

SIMPLIFIER est une marque parisienne lifestyle crée sur l’année 2020 pour des collections unisexe. La particularité de cette marque parisienne est de proposer des séries uniquement en édition limité. Et bien sûr toujours unisexe avec des coupes qui se veulent intemporelles.



Une série de polos manches courtes en différents coloris (100% en coton biologique en filé et peigné, certifié GOTS). Une nouvelle chemisette disponible en noir ou en blanc ou encore de nouveaux accessoires viennent d’être dévoilés. Notamment sacs cabas « Merci » ainsi qu’une bougie de fabrication française subtilement parfumée au muguet.

D’ailleurs la garde de robe d’essentiels de la marque SIMPLIFIER voit le jour à Paris en mai 2020 durant le premier confinement.

Love Life

L’idée de départ était de créer une offre de chemises sans genre et décontractées dans un large choix de matières intemporelles. Avec surtout une coupe moderne pour un look décontracté sans effort. La collection continue donc de proposer les « basiques du vestiaire » pour créer des essentiels de qualité dans un esprit intemporel et minimaliste. Le tees “Love Life” en est la démonstration

Simplifier



Vous pourrez retrouver d’autres essentiels comme les tee-shirts ou les sweat-shirts composés de 15% de polyester. Ces derniers recyclé tout au long de l’année. Finalement l’offre est Basique & Simple comme le titre d’un rappeur français (Orelsan pour ne mais ne se refuse pas d’agrémenter sa proposition avec des accessoires « lifestyle ».

Tous les produits de cette collection capsule sont disponible sur le site internet de la marque SIMPLIFIER

Le concept : “SIMPLIFIER” EST UN VERBE FRANÇAIS QUI SIGNIFIE RENDRE MOINS COMPLEXE OU COMPLIQUÉ, DONC PLUS FACILE À FAIRE OU À COMPRENDRE.“

