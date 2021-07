Snoh Aalegra : Temporary Highs In The Violet Skies

Snoh Aalegra revient avec l’album “Temporary Highs In The Violet Skies” (2021), qui s’inscrit dans la continuité de “ – Ugh, Those Feels Again” (2019).

Premiers pas et débuts dans l’industrie

Le succès de l’exquise Snoh Aalegra est aujourd’hui indiscutable, pourtant c’est lentement mais sûrement qu’il s’est construit. En effet, cette dernière baigne dans l’industrie musicale depuis son adolescence. Elle signe un premier deal avec “Sony Music Sweden” à l’âge de 13 ans, qui n’abouti pas. Puis, plus tard un autre deal avec Universal Music Sweden, et se produit alors sous le nom d’artiste “Sheri”. Ce n’est qu’en 2014 qu’elle commence à se produire sous le nom “Snoh Aalegra”.

Pochette de l’album “Temporary Highs In The Violet Skies”.

Dès lors, Snoh enchainera les projets, les EPs ( There Will Be Sunshine, en 2014 et Don’t Explain, en 2016), et quelques collaborations ambitieuses (Common, Nobody’s Smiling et Vince Staples, Summertime ’06). Son morceau “Time“, sera même samplé par Drake pour le son “Do Not Disturb” Cependant, le grand tournant de sa carrière semble être sa rencontre avec l’illustre PRINCE. Celui-ci la repère en 2014, devient son mentor et la prend sous son aile jusqu’à sa mort en 2016. Son sensei s’en est allé, c’est alors le moment de prendre son envol..

Snoh Aalegra : L’envol

En effet, elle sort son premier album studio FEELS en 2017, puis le deuxième – Ugh, Those Feels Again en 2019. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Snoh a le don de nous plonger dans des vibes et des atmosphères surréelles. Son troisième album studio, Temporary Highs In The Violet Skies nous confirme cela puisqu’il s’inscrit dans la continuité des deux précédents albums. Effectivement, on retrouve cet univers et ce visuel légèrement rétro, aéré, et feutré dans ses clips. Mais on retrouve également dans ses sons, ces influences R’n’B, Néo-Soul et légèrement Jazzy.



Les morceaux “Lost You“, “Tangerine Dream, “Everything” et “Dying For Your Love“, nous font voyager dans le temps et l’espace. De plus, nous avons également de bonnes surprises avec les sons “Neon Peach” et “In The Moment” en featuring avec Tyler The Creator. Et enfin des sons un peu plus introspectifs, comme “Temporary Highs” et “Violet Skies“.

Comme toujours, la plume de Snoh est élégante, sensuelle, voluptueuse et classe. Celle-ci aborde toujours avec justesse, des thèmes universels, tout en restant fidèle à elle-même.

Laurène B.