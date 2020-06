Dinos, c’était une question de temps.

Dinos pour Colors

Un retour obligatoire sur son début de carrière.

Aux aurores du succès.

Dinos, de son vrai prénom Jules, est né le 30 novembre 1993 à Douala, au Cameroun. Il arrive en France à l’âge de 4 ans avec sa famille, ils s’installent dans la cité des 4000 à La Courneuve, dans le 93, lieu logiquement évoqué dans son univers et ses textes.

Il sort son premier projet, Thumbs Up, en 2011, puis commence à se faire un nom dans les Rap Contenders, où s’affrontent deux MCs entourés de leurs équipes et d’un jury qualifié dans un duel a capella. On retient de lui des punchlines plutôt drôles et imagées sur ses adversaires.

Dinos pour les inrocks

Dans la cour des grands, ou pas encore.

En mai 2013, Dinos signe sur le label Def Jam France et le 3 juin de la même année, sort son EP intitulé L’alchimiste en référence au livre du même titre, signé Paulo Coelho.

Au cours de l’année 2014, le rappeur de la Courneuve se sépare de Def Jam France, et rejoint Capitol Music France épaulé par Oumar, son manager. Le 14 avril 2014, parait un second EP intitulé Apparences, porté par le titre Namek. C’est d’ailleurs comme ça que beaucoup ont eu accès à l’univers de Dinos, aussi singulier que coloré. Ce dernier charme plus d’un auditeur étant donné que le morceau connait un succès non négligeable.

Un retour unanimement attendu.

Après une longue traversée du désert, à la manière d’un homme politique, Dinos annonce son premier long projet, Imany. Le jeune lyriciste ne manque pas d’originalité, en présentant sa tracklist telle une carte de métro, chaque titre se caractérisant par une station sous-terraine .

Tracklist de l’album Imany

Un projet qui se fait désirer.

L’album Imany ne paraitra que 2 ans après avoir été annoncé en 2016. Dinos signe son retour le 8 décembre 2017 avec le titre Flashé, suivi des pleurs du mal. Le 27 avril 2018, sort Imany, son premier album studio. Malgré un succès critique, l’album ne réalise que 3131 ventes en première semaine.

Pochette de l’album Imany, par Fifou

Un artiste qui séduit les médias.

On sent alors qu’il passe un palier primordial, les médias s’ouvrent à son art, à sa vision des choses, mais surtout à son talent. il participe par exemple à Colors, où il livre une prestation en live de son titre Argentique.

Une réédition à la hauteur.

Le 7 décembre 2018, l’artiste livre une édition Deluxe de Imany contenant 7 inédits dont le génial Placebo, qui connaitra un grand succès sur les plateformes de streaming.

Image tirée de la pochette d’Imany Deluxe

Taciturne, ou la concrétisation d’Hiver.

Un an et demi après son premier album, le 4 octobre 2019, Dinos sort XNXX, premier extrait de son album nouveau long projet, Taciturne. Viendront par la suite d’autres titres qui ne laisseront personne indiffèrent au talent de l’artiste. Capable de rapper le bitume dans les tripes avec Mack Le Bizz Freestyle et de chanter ses chagrins dans Oskur, le «nouveau Solaar» ne manque pas de polyvalence.





Le 29 novembre 2019, sortira l’hivernal Taciturne qui s’écoulera à 7815 exemplaires de son projet en première semaine, il enchaine les médias généralistes, et focalisés sur le rap.

Pochette de l’album Taciturne

Pour conclure, Dinos connote l’humanité. Un être qui s’exprime, avec ses contradictions, sa manière de voir les choses, en interview comme dans ses textes, sa vision de l’amour, de l’amitié, de l’argent. Désormais reconnu par le public, et par le rap, il s’imposera probablement comme un pilier du milieu dans quelques années.