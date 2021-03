Découvrez Zaihny et sa vibe “Dirty”

Zaihny est né à Haïti en 1999, mais a grandi entre la Floride et l’île de Sint Maarten, des lieux qui reflètent pleinement la vibe smooth de ses morceaux. Il commence la musique à 15 ans et prend ses repères dans le rap grâce à des artistes comme Travis Scott et Tory Lanez. Il est ensuite arrivé en France il y a 3 ans et s’est mis à développer sa musique au maximum. Actuellement en train de construire sa fan-base, le rappeur sortira un premier EP par la suite.

In english please

Zaihny n’est déjà pas un rappeur français commun, puisque l’artiste interprète la majorité de ses titres en anglais. Ses flows sont mélodieux avec une auto-tune maîtrisée et il n’hésite pas à marmonner ses phases afin de donner un effet cloud très ambiancant. La vibe qu’il emmène dans ses clips est positive avec une esthétique colorée, inspirée des états-unis pour notre grand bonheur. La discographie de Zaihny est composée de plusieurs singles dont certains en compagnies de ses frères d’armes tels que Bourbier et Nix Dyn. On y retrouve l’excellent “Dirty”, un titre nocturne ou rien n’est plus important que de célébrer la ride. Zaihny propose également des morceaux totalement planant comme “Dash” et “Maximum”, décrivant des soirées remplies de femmes, de drogues et de virées en voiture. En quête du succès, on attend avec impatience de nouveaux projets de la part de Zaihny.

Découvrez le titre “Dirty” ci-dessous :