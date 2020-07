Zikxo, une poésie qui reflète le bitume

Présentation

Zikxo est né le 26 Janvier 1995 à Bondy (93) et est originaire de Cayenne, en Guyane française. Alliant le moderne à l’ancien, le jeune artiste a connu plusieurs phases dans son parcours. A tout juste 15 ans, il s’essaye au rap grâce à un grand qui croyait en lui. Entre 16 et 17 ans, on peut le voir sur YouTube sortir des freestyles et des clips qui atteignent parfois des centaines de milliers de vues.

Zikxo pour rapelite

Un petit pas dans la cour des grands

En 2017, alors même que le rappeur Sofiane connait un buzz unique, Zikxo va produire un remix de l’épisode 10 de #Jesuispasséchezso. Un grand nombre d’auditeurs l’ont connu grâce à ce morceau, certains diront même qu’il peut égaler l’original. Sofiane sera invité pour tourner le clip dans le 93. Beaucoup de monde, une vidéo en noir et blanc, tout connote la rue et le bitume.

Une course contre le « temps »

Le 18 Mai 2018, le jeune et ambitieux artiste de Bondy lance la série de freestyles Temps qui marquera un moment clé dans sa carrière. A l’ancienne, captivant, un dégradé court et un ensemble Lacoste. L’instrumental qui rappelle des grands moments du rap, et Zikxo enflamme le morceau. La série contiendra trente freestyles, numérotés et formant une compilation disponible partout. Une mention spéciale pour le #22 où l’artiste se livre et donne vie à un morceau poignant et introspectif.

Tout prendre, ou s’éteindre à jamais

Le 18 octobre, alors qu’il sort le 28ème freestyle de la série, il annonce sa signature chez Rec.118. L’Histoire commence à s’écrire, c’est notamment le label qui a signé de grands noms tels que SCH, Ninho ou encore Sadek. On le sent dans les textes de Zikxo, réussir est une obligation. Le travail, les succès et la réussite sont des thèmes omniprésents dans l’univers de l’artiste.

Zikxo signe chez Rec.118

Des freestyles au disque

Le 6 Septembre 2019, Zikxo publie sa première mixtape intitulée « Temps » . Haute en couleur, on y retrouve Hornet La Frappe, DA Uzi ainsi que Diddi Trix. Le projet fera son entrée dans le top album avec pas moins de 1845 ventes en première semaine. Notamment portée par le titre Jeunes et ambitieux, cette carte de visite musicale est réussie. L’artiste pose une singularité, une démarcation et l’on sait combien c’est important.

pochette de son premier intitulé “Temps”

Marquer l’Histoire, c’est « tout ou rien »

Il appartient désormais à Zikxo de marquer son emprunte dans le rap français. Il revient le 5 Juin 2020 avec le titre Tout ou rien, extrait de son prochain projet accompagnéd’un clip. Les cheveux un peu plus longs, Zikxo s’approprie les toits de la capitale pour un visuel de qualité et une nouvelle image.

Youcef B.