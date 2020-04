Black Mafia Family, la nouvelle série de 50 Cent

Après Power, Curtis Jackson aka 50 Cent va produire une nouvelle série ! Le rappeur se prépare à tenir l’un des rôles principaux de ce projet intitulé Black Mafia Family.

La série Black Mafia Family raconte de l’histoire vraie de 2 frères Demetrius «Big Meech» Flenory et Terry «Southwest T» Flenory. Les 2 hommes décrits comme des leaders charismatiques, ont grandi dans les quartiers pauvres de Détroit dans les années 80. Ils ont donné naissance à l’un des plus grands réseaux de trafic de drogues aux Etats-Unis. Durant cette période, les 2 mafieux ont aussi joué un rôle important sur la scène rap américaine.

Lors d’un interview accordée à The Hollywoood Reporter, 50 Cent a assuré à ses fans que Black Mafia Family serait l’une des ses plus grosses productions ! “Black Mafia Family arrive et ce sera la plus grande série télévisée ! [..] Meech et Terry sont des légendes et je suis ravi de raconter leur histoire”.

Curtis Jackson sera le producteur exécutif de la série commandée par la chaîne Starz. Randy Huggins (Power) rejoint également la Black Mafia Family entant que producteur et scénariste.

Le tournage de la série n’a pas encore commencé, et aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment.