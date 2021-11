Black Mafia Family : Un casting prometteur

Plus personne ne peut l’arrêter. Le rappeur légendaire 50 Cent, producteur de la série à succès Power et de ses 3 spin-offs, ajoute une autre création à son CV. Nous vous avions donner un avant-goût, en traitant de la série il y a quelques mois dans l’un de nos précédents articles. En effet, sa société de production G-Unit, la co-produira aux côtés de la chaîne de télévision Starz qui a commandé huit épisodes pour la première saison.

L’intrigue se déroule à Détroit à la fin des années 80. Deux frères, Demetrius “Big Meech” et Terry “Southwest” Flenory se font leur place dans le monde de la drogue. Ensemble, ils parviennent à devenir l’une des familles les plus influentes du milieu dans tout le pays. À tel point, qu’ils passent de la production de drogue à celle de hip-hop.

Mais qui se cache derrière les personnages de Black Mafia Family ? On vous présente ce casting 5 étoiles :

Demetrius Flenory Jr

La figure du Gangsta Rap a fait appel au fils du personnage principal pour l’incarner au petit écran. Rien que ça ! L’acteur est davantage connu sous son nom de scène Lil Meech, en hommage à son père Demetrius Flenory, surnommé Big Meech.

Lors d’une interview avec Essence Magazine, il a avoué qu’il n’avait jamais joué devant la caméra. 50 Cent lui a financé des cours de coaching d’acteur. Depuis, il n’imagine plus un seul instant ne plus l’être. Et pour cause, il a obtenu un rôle dans la saison 2 d’Euphoria, aux côtés de Zendaya. Il sera donc son frère aîné à l’écran.

Demetrius Flenory Jr. à la Première de Black Mafia Family à Atlanta.

Abraham D. Juste

L’interprète du rôle de Terry Flenory n’est pas novice à Hollywood. Certaines et certains ont dû le reconnaître. Il a en effet un rôle récurrent dans la série Grown-ish ! Il y joue le personnage de Cash Mooney, aux côtés de Yara Shahidi, Chlöe x Halle et Diggy Simmons entre autres.

Abraham D. Juste.

Russell Hornsby

Un acteur bien installé dans le milieu. Certains le connaissent pour sa participation dans la série Grimm, d’autres l’auront probablement reconnu pour celle dans le film bouleversant The Hate You Give. Ici, il jouera Charles Flenory, le père des personnages principaux, musicien en difficulté, accroché à sa foi.

Russell Hornsby.

EMINEM

Une nouvelle qui ravit mais ne surprend pas pas du tout ! Étant l’une des plus grandes figures de la ville de Détroit, et mentor de 50 Cent depuis le début de sa carrière, il fallait s’y attendre. La légende du rap interprètera Richard Wershe Jr., un informateur du FBI, surnommé White Boy Rick.

Il est bon de noter qu’il s’agit du premier rôle qu’Eminem prend depuis son film autobiographique 8 Mile, sorti en 2002. Entre temps, il n’a fait que des apparitions dans des séries, jouant son propre rôle…

Eminem.

Snoop Dogg

Une addition de qualité ! La légende non pas seulement du rap, mais de la musique fait aussi partie du casting ! Il y interprète le Pasteur Swift, homme d’église mais aussi conseiller de la famille Flenory. Un rôle qui fait penser à son album de gospel Bible of Love, sorti en 2018. Ce même album a été chart-topper du Billboard Gospel chart à sa sortie.

Snoop Dogg.

Du côté des femmes vous retrouverez également un casting aussi ambitieux qu’éclectique, avec quelques visages familiers.

Kash Doll

La rappeuse fait aussi partie du casting. Étant elle-même native de Détroit, il n’y a rien de bien étonnant ! Notoire pour avoir sorti sa mixtape $tacked en 2019, elle jouera le rôle de Monique, la petite amie de Terry. Il s’agit de son tout premier rôle.

Kash Doll à la Première de Black Mafia Family à Atlanta.

Lala Anthony : De Power à Black Mafia Family

En plus d’être l’ex-femme de Carmelo Anthony (basketteur pour les Lakers), Lala a bien d’autres cordes à son arc. Effectivement, DJ, animatrice radio, auteure, femme d’affaires, et actrice, rien ne semble l’arrêter. Depuis 2014, elle fait partie de la grande famille Starz. Celle-ci interprétait le rôle de Lakeisha Grant dans la série Power jusqu’en 2019. Petite-amie de Tommy Egan et « meilleure amie » de Tasha St.Patrick, elle connaîtra d’ailleurs un destin funeste, assassinée par cette dernière.

En revanche, dans Black Mafia Family, elle interprètera le rôle de Markaisha Taylor, femme d’un trafiquant de drogue qui se liera d’amitié avec Meech et Terry Flenory, enfin surtout avec ce dernier.. Pas de spoilers, vous découvrirez l’intrigue autour du personnage de Lala en regardant la série.

Lala Anthony et 50 Cent à la première de Black Mafia Family à New York.

Serayah et Ajiona Alexus : De la Fox Family à la Starz Family

Si vous avez suivi avec intérêt la série Empire (2015-2020) de Lee Daniels, diffusée par la Fox, les noms et visages de Serayah et Ajiona Alexus doivent vous être familiers. En effet, Serayah a interprétée Tiana Brown, chanteuse et baby mama d’Akeem Lyon. Tandis que Ajiona a joué la version adolescente de Cookie Lyon, matriarche de la famille.

Dans Black Mafia Family, on retrouvera Serayah, sous les traits de Lori Walker, athlète universitaire intelligente, et déterminée. Mais également, petite-amie et baby mama de Demetrius Flenory. Quant à Ajiona Alexus, elle prêtera ses traits à Kato, jeune femme ambitieuse et acharnée, faisant partie du groupe des frères Flenory.

Serayah et Ajiona Alexus.

En conclusion, tenez-vous prêts, car avec ce casting, la série sera sans aucun doute un succès de plus pour Starz et 50 Cent!

Retrouvez les épisodes inédits de la série BMF sur la plateforme STARZPLAY !

Ibrahim C. et Laurène B.