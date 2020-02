A peine terminé, Starz annonce 4 spin-off de POWER

Après la diffusion de l’épisode final de la série « Power » aux Etats-Unis, STARZPLAY confirme le développement et la production en simultanée de 4 spin offs : « Power Book II : Ghost » déjà confirmé avec Mary J. Blige, Cliff « Method Man » Smith et plusieurs membres de la série originale. Ce spin off reprend juste après la série originale. Cette série devrait arriver dès cet été.

« Power Book III : Raising Kanan », un prequel qui emmène les téléspectateurs dans les années 90 et les premiers pas du personnage emblématique de la série : Kanan Stark.

« Power Book IV : Influence », qui suit Rashad Tate (interprété par Larenz Tate) dans son ambition politique dévorante.

et enfin « Power Book V : Force », dans lequel les fans pourront accompagner Tommy Egan (interprété par Joseph Sikora) après avoir coupé tout lien avec son passé et quitté New-York pour de bon.

Les quatre nouvelles séries seront diffusées dans 49 pays et seront notamment produites par la créatrice, scénariste, productrice et showrunneuse Courtney A. Kemp et par le producteur exécutif Curtis « 50 cent » Jackson.

Jeffrey Hirsch, Président et Directeur Général de Starz déclare. « Ces nouveaux chapitres passionants continueront de suivre certains des personnages les plus controversés de la série tout en introduisant de nouveaux personnages complexes et singuliers avec le taux élevé d’adrénaline qui l’a distingue ».

Les spin off sont produites par la créatrice et showrunneuse Courtney Agboh. Kemp de End of Episode, et par Curtis “50 Cent” Jackson de G-Unit Film and Television. Sont également producteurs exécutifs Mark Canton de Atmosphere Entertainment MM, Chris Selak et Danielle De Jesus de End of Episode ainsi que Shana Stein et Bart Wenrich. Les séries seront produites par Lionsgate TV pour STARZ.

Rendez vous cet été pour le renouveau de POWER!