Fousheé, la douce mélodie du New Jersey

Mélancolique et addictive, la musique de Foushée relève d’influences diverses. En passant par la Jamaïque et le RnB, nous vous proposons de découvrir son univers ci-dessous.

Peux-tu te présenter pour les français qui ne te connaissent pas ?

Je suis Foushée, ma mère est Jamaïcaine et mon père est afro-américain. J’aime être créative et mixer les genres de musique. Pour définir ma créativité musical je dirai que c’est un melting-pot de chant, de chuchotement, et de rap.

Can you introduce yourself to the French people who don’t know you?

I’m Foushée, my mom is Jamaican and my dad is Afro-American. I like to be creative and mix genres of music. To define my musical creativity I would say it’s a melting pot of singing, whispering, and rap.

Comment as tu commencé la musique?

J’ai commencé chez moi grâce à mes parents. Ma mère était musicienne dans un groupe de drum n bass avant que je naisse, en Jamaïque. C’est donc elle qui m’a rapidement initié à la musique étant jeune pour me divertir. J’ai toujours adoré créer des choses, en particulier par la musique. Je suis aussi assez introvertie et c’est la création musicale qui m’a permis de m’exprimer.

How did you start music?

I started at home thanks to my parents. My mom was a musician in a drum n bass band before I was born in Jamaica. So it was she who quickly introduced me to music when I was young to entertain me. I have always loved creating things, especially with music. I am also quite introverted and it is the musical creation that allowed me to express myself.

Quelles sont tes passe-temps au delà de la musique ?

J’aime beaucoup écrire des poêmes et cela influence mon écriture. Je suis aussi une passioné de cuisine.

What are your hobbies beyond music?

I really enjoy writing poems and it influences my writing. I am also passionate about cooking.

J’ai vu que tu appréciais beaucoup Bob Marley, quel est ton lien avec la Jamaïque ?

Ma mère étant jamaicaine, j’ai toujours eu un lien particulier avec ce pays. Je suis aussi une fan de Bob Marley ainsi que de la musique de la Jamaïque en général.

I saw that you liked Bob Marley a lot, what is your connection with Jamaica?

My mother being Jamaican, I have always had a special bond with this country. I’m also a fan of Bob Marley as well as Jamaican music in general.

Ton succès a démarré grâce à Tik Tok et ta chanson Deep End, comment perçois-tu l’influence de cette plateforme sur la musique ?

C’est devenu un phénomène important pour la musique. Ce réseau crée de nombreuses opportunités et donne une visibilité internationale pour les artistes. Les nouveaux potentiels peuvent ainsi être mis en avant plus facilement. On voit finalement que les réseaux sociaux prennent la place de la télévision.

Your success started thanks to Tik Tok and your song Deep End, how do you perceive the influence of this platform on the music?

It has become an important phenomenon for music. This network creates many opportunities and gives international visibility for artists. New potentials can thus be brought to the fore more easily. We finally see that social networks are taking the place of television.

J’aimerais parler de ta dernière chanson intitulée “Single As Fuck”. Quel est le rôle du numéro présent dans le clip vidéo?

C’est une HotLine qui te permet de trouver des excuses pour rompre avec une personne. J’ai trouvé cela amusant de placer cette référence dans un morceau qui parle de célibat.

I want to speak about your recent song named “Single As Fuck”. What is the role of the number present in the video clip ?

It’s a HotLine that lets you find excuses to break up with someone. I found it amusing to put this reference in a piece that talks about celibacy.

Tu a participé à the voice en 2018, qu’est ce que cette expérience t’a apporté?

Cela a été une bonne expérience et un tournant dans ma carrière.

You participated at The Voice in 2018, what did you get out of it ?

It was a good experience and a turning point in my career.

Ton style musical est très acoustique mais aussi cloud, comment définirais tu ton univers musical ?

Ma musique est très axé sur le chant, la guitare et des rythmes différents. Je porte aussi une attention particulière aux paroles. C’est en soi une musique très varié.

Your musical style is very acoustic but also cloudy, how would you define your musical universe?

My music is very focused on vocals, guitar and different rhythms. I also pay special attention to the lyrics. It is in itself a very varied music.

Tu fais de la musique depuis longtemps mais ton succès s’est massivement accéléré en 1 mois, comment vis tu ce changement de statut en si peu de temps ?

On dirait que c’est de la réalité virtuelle car je ne peux pas rencontrer ceux qui apprécient ma musique et faire des concerts. Je ne pense pas vraiment au succès car je reste très occupé en travaillant et en créant bien que beaucoup de choses changent pour moi.

You’ve been making music for a long time but your success has accelerated massively in 1 month, how do you experience this change of status in such a short time?

Looks like it’s virtual reality because I can’t meet people who like my music and do concerts. I don’t really think about success because I am very busy working and creating even though a lot of things change for me.

Comment abordes- tu le futur ? As-tu des projets en préparation ?

Je suis entrain de travailler sur mon premier album et je vais aussi collaborer avec de nombreux artistes.

How do you approach the future? Do you have any projects in preparation?

I am working on my first album and I will also collaborate with many artists.

Pour finir, est ce que on peut s’attendre à un concert de ta part en France prochainement ?

J’espère mais malheureusement la situation reste bloquée bien que j’apprécierais proposer un concert spécial.

Finally, can we expect a concert in France soon?

I hope but unfortunately the situation remains blocked although I would appreciate offering a special concert.

Malo.H

Retrouvez la musique de Foushée sur toutes les plateformes.