Le premier album de Giveon, « When It’s All Said And Done… Take Time », est enfin disponible.

Giveon nouveau protégé de Drake, nous présente, son premier album When It’s All Said And Done… Take Time (2021), c’est-à-dire ” En Fin de Compte… Prenez votre temps“.

Une ascension fulgurante

Suite au succès de ses deux EP When It’s All Said And Done et Take Time, ainsi qu’une invitation en featuring sur le son de Drake Chicago Freestyle, Giveon connaît depuis lors une ascension fulgurante. Et le succès continue depuis la sortie de son album When It’s All Said And Done… Take Time.

Giveon nous invite donc au fil de ses chansons aux influences R’n’B/Soul à ralentir après une rupture amoureuse.

Une ode à l’amour : la dualité des sentiments

En effet, à l’écoute du deuxième titre de l’album « World We Created », nous sommes tout de suite transportés, voire invités dans le monde crée par Giveon et sa dulcinée, en pleine phase de lune de miel, aux saveurs de douce nuit d’été.

Cependant, un peu plus tard, les sons, « Vanish », « Last Time » (en featuring avec l’exquise Snoh Aalegra), « Still Your Best » et enfin « Stuck On You », nous démontre qu’il y a désormais bien trouble au paradis.

En lutte constante avec lui-même, Giveon hésite à lâcher prise, tourner la page et semble même vouloir retenir sa partenaire. Ce dernier, a l’art et la manière de retranscrire le sentiment de dualité universel qui peut nous habiter lors d’une rupture.

Couverture de l’album de Giveon, When It’s All Said And Done…Take Time.

C’est donc avec beaucoup de sensualité, de douceur, et de classe, que Giveon nous fait part de ses états d’âmes. Son album est à la fois une ode à l’amour, aux relations amoureuses, aux situationships (relations amoureuses non-officielles), et aux peines de cœur .

Un album comme on les aime à savourer sans modération, et en toute intimité, pour chiller le temps d’une soirée.

Laurène B.