Grammy Awards 2020, le recap et palmarès

La 62ème édition des Grammy Awards s’est déroulée hier soir à Los Angeles. Cette soirée a été marquée par les hommages rendus au défunt Kobe Bryant mais aussi au rappeur Nipsey Hussle, décédé l’an dernier.



Du côté des gagnants, Tyler The Creator remporte l’Award du meilleur album rap pour IGOR. J. Cole et 21 Savage remportent leur premier Grammy Awards pour le titre “a lot”. Anderson .Paak comptabilise 2 Grammys pour son album Ventura.

La sensation Billie Eilish

Cette année Billie Eilish a tout raflé sur son passage : enregistrement de l’année, album de l’année, révélation de l’année et chanson de l’année.

Ariana Grande, Post Malone, Taylor Swift, Lil Nas X, Rosalia, … Billie Eilish a remporté 4 Grammy Awards dans les catégories les plus prestigieuse, devançant les artistes les plus influents et les plus aguerris. L’artiste âgée de 18 ans est la plus jeune à avoir réussi cet exploit depuis la création de la compétition !

Hommage à Kobe Bryant

Lizzo a ouvert cette nouvelle édition des Grammy Awards en dédiant sa performance au regretté Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille Ginna âgée de 13 ans.

Alicia Keys a également rendu un vibrant hommage à la star NBA dans l’enceinte du Staples Center, salle emblématique des Lakers de Los Angeles. Après un touchant discours, la chanteuse a interprété a capella “It’s Hard To Say Goodbye To Yesterday”, accompagnée du groupe de R&B, Boys II Men.

Le palmarès 2020

Album de l’année : WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO ? -- Billie Eilish

Enregistrement de l’année : “Bad Guy” -- Billie Eilish

Chanson de l’année : “Bad Guy” -- Billie Eilish

Meilleur album Rap : IGOR -- Tyler The Creator

Meilleure performance Rap : “Racks in the Middle” -- Nipsey Hussle (feat. Robby Ricch & Hit-Boy)

Meilleure collaboration Rap/Chant : “Higher” -- DJ Khaled (feat. Nipsey Hussel & John Legend)

Meilleure chanson Rap : “A Lot” -- 21 Savage (feat. J. Cole)

Meilleure performance R&B : “Come Home” -- Anderson .Paak (feat Andre 3000)

Révélation de l’année : Billie Eilish

Meilleure prestation vocale R&B Tradionnel : “Jerome” -- Lizzo

Meilleure chanson R&B : “Say So” -- Pj Morton (feat. Jojo)

Meilleur album R&B : Ventura -- Anderson . Paak

Meilleur album Urbain Contemporain : Cuz I Love You -- Lizzo

Meilleure vidéo : “Old Town Road” -- Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Meilleure performance solo : “Truth Hurts” -- Lizzo

Meilleur album de musique du monde : Celia -- Angelique Kidjo

Meilleur film musical : Homecoming -- Beyoncé