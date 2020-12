Kehlani, Summer Walker, Jhené Aiko et Teyana Taylor : interview sur le statut du R&B

Le magazine américain Billboard, spécialisé dans l’industrie musicale, a publié une édition rare le mois dernier en déclinant sa couverture pour 4 artistes : Kehlani, Summer Walker, Jhené Aiko et Teyana Taylor. C’était dans l’édition R&B/Hip-Hop Power Players du magazine, qui revient chaque année sur les sorties de disques qui ont fait du bruit dans l’univers du hip-hop et du R&B. Cette fois-ci, les projecteurs étaient tournés vers la scène R&B qui connaît un regain de popularité, mais aussi de ventes, grâce à cette génération de femmes artistes qui s’expriment haut et fort.

“The truth about R&B”

Les classements Billboard sont consultés pour prendre le pouls des tendances musicales actuelles. Dans le classement Top R&B Album, 14 albums ont atterri en haut du podium. 9 appartiennent à des artistes féminines. Ce sont donc bien les femmes qui portent le flambeau de ce genre musical aujourd’hui, trop souvent mis sur le banc de touche au profit du hip-hop et du rap. Teyana Taylor, Jhené Aiko et Kehlani ont chacune sorti un nouvel album cette année. Summer Walker avait fait sensation avec Over It fin 2019. C’était l’album de R&B le plus streamé historiquement durant sa 1ère semaine de sortie.

Pour Billboard, les 4 femmes se sont réunies pour une interview. Et elles ont partagé leur avis tranché sur la musique actuelle. “Je pense que le R&B est mieux que le hip-hop actuellement parce que c’est assez superficiel et répétitif. Il y a cette tendance du rap murmuré où tu ne comprends pas vraiment les paroles. Alors que nous on va plus en profondeur et on se dévoile plus.” explique Summer Walker.

Selon Jhené Aiko, il y a un manque d’opportunités pour les artistes R&B. “Il y a de plus en plus de rappeurs qui se mettent à chanter ou à faire des chansons douces et sexy. Et même des artistes pop qui font des albums R&B mais qui restent qualifiés d’album pop.” Les 4 stars sont toutes d’accord pour dire que cette “étiquette pop” donne plus de visibilité à ces artistes. Visibilité dont elles ne bénéficient pas car elles restent bloquées dans la catégorie urbaine, moins mainstream. Même les radios sont moins propices à diffuser les chansons au rythme plus lent. Elles préfèrent passer des club bangers ou alors des chansons en featuring avec des rappeurs.

Évoluer en tant que femme dans l’industrie musicale

Pour Teyana Taylor et Jhené Aiko, leur carrière dans la musique a débuté dès leur adolescence. Elles ont toutes pu observer et vivre le sexisme dans leur milieu professionnel et déplorent toutes le fait qu’elles seront toujours jugées, quoiqu’elles fassent. “Pourquoi est-ce qu’en tant que femme, j’ai le droit à un niveau de respect si bas ? Pourquoi les hommes se croient permis de me parler d’une certaine manière quand je suis en train de gérer mon business ?” détaille Kehlani.

D’après Summer Walker, le problème est que les femmes ont juste le droit de chanter et de se taire. “En tant que femme qui aime exprimer ses opinions, je pense que c’est bizarre que quand je montre mes fesses ou poste une photo de moi dénudée, ça passe. Mais si j’ai envie de donner mon avis sur le racisme systémique aux Etats-Unis, la religion ou la politique, là par contre j’en fais trop.”

L’échange continue sur la maternité, la relation qu’elles ont avec les réseaux sociaux et le jugement du public. Elles s’expriment aussi sur la sororité qui existe entre les femmes dans le milieu et sur de futures collaborations ! À la fin de l’interview, chacune donne sa vision sur l’évolution du R&B.

Je finis donc cet article avec la citation de Teyana Taylor que je ne peux que valider :