Le cinéma met à l’honneur Pop Smoke avec Boogie

Le regretté Pop Smoke sera à l’écran le 5 mars prochain à l’occasion de la sortie du film Boogie.

Synopsis d’un adieu

Réalisé par Eddie Huang, déjà connu en tant qu’auteur et restaurateur au sein des U.S.A, Boogie est un long-métrage centré sur l’histoire d’un jeune sino-américain voulant devenir un grand joueur de Basket. Boogie, joué par Taylor Takahashi, vient d’une famille d’immigrés chinois. Vivant avec les principes traditionnels de ses parents, le jeune homme cherche à réussir dans le basket tout en surmontant les épreuves. Boogie veut ainsi casser les clichés et prouver que le peuple asiatique est aussi bon sur un terrain que devant un ordinateur. Le trailer du film nous présente donc un homme déterminé, prêt à tout affronter pour suivre sa voie. Un autre bon joueur va cependant s’interposer sur sa route. Monk, joué par Pop Smoke s’avère être l’ennemi de Boogie. Les deux rivaux mènent donc leur combat pour espérer être un jour recruté et rejoindre la prestigieuse NBA.

Pop Smoke marque déjà par son charisme dans le trailer. Parti en légende avec Shoot for the star, Aim for the moon, le rappeur était décidément très polyvalent dans ses capacités artistiques. Eddie Huang, qui l’avait recruté au bout de deux prises lors d’un casting en 2019, ne s’était pas trompé. L‘artiste était prêt à marquer la culture de son empreinte.