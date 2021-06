Migos “Culture 3” : Top ou flop ?

Migos de retour avec Culture 3 ! Après les succès de Culture en 2017 et Culture 2 en 2018, le groupe des Migos arrive le 11 juin . Allant de succès en succès, 3 ans après la sortie de Culture 2, le groupe revient avec un projet très attendu par les fans. Les Migos savent faire parti des tendances du rap game. Musicalement ils sont bon, on se souvient du tube “Walk it like i talk it” avec Drake. De plus ils ont un talent indéniable et reconnu pour faire les meilleurs back et ad-libbs du game. Ce qu’ils savent faire aussi est entretenir leur image pour le showbizness. En effet, ils arrivent notamment à lancer des modes comme celle du Dab mondialement connu grâce à“Look at my Dab”. Actif depuis 2009, le groupe a bien évolué depuis son tube “Versace”. Cette année, ils dévoilent “Straightenin” et annonce Culture 3.

Le projet sort le 11 juin 2021 ! L’album de 19 titres est riche en feats de haut standing ! Parmis les feats : Drake qui ne lache pas le micro sur “Having our Way”, Future sur “Picasso”, Cardi B, Polo G, Justin Bieber, Juice World, Pop Smoke et YoungBoy Never Broke Again.

Les 3 frères d’Atlanta avaient fait 131 000 ventes avec le premier Culture ! Un bon score ! De plus leur 2e opus s’est vendu à environ 190 000 copies ! Mais avec Culture 3, malgré s’être entouré du top de la scène américaine cette fois les ventes approchent les 135 000 ! Au final la question est : Est-ce dû à un échec dans la communication ou bien à cause de la qualité musicale de l’album ?

Gabriel