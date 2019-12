Tinashe revient (enfin) avec Songs for You, son nouvel album

Après une attente très (trop) longue, SONGS FOR YOU, le nouvel album de Tinashe est enfin disponible !

Après JOYRIDE, sorti en 2018, dont 2-3 sons se sont démarqués, nous attendions le nouvel album de Tinashe avec impatience.

Une longue période de retrait, de silence sur les réseaux sociaux avec quelques apparitions, le come-back se veut imposant.

Tinashe revient donc à son public fidèle et patient, indépendante et avec une pépite d’or sous forme d’album.

Songs For You, c’est 15 titres entre r’n’b, pop, disco, et deep house tendance années 90’/2000′.

Un album qui shine autant que son retour, depuis sa séparation avec son ancien label (RCA Records, qui doit bien avoir le seum soit dit en passant / Ps : si vous ne savez pas ce que signifie le mot “seum” demandez aux Algériens ou aux Marseillais , ils vous expliqueront.), nous retrouvons une Tinashe créative, libre, authentique, dévoilant ses propres goûts et toutes les facettes de sa personnalité très touchante.

Nashe, c’est le genre de nana dont on met le son en soirée, la surprise c’est que cet album combine l’ambiance et la profondeur sentimentale, d’où son nom, Songs For You, où elle semble parler de quelqu’un en particulier… (parfois j’espère que c’est moi).

La découverte de l’album s’est faite par le titre très réussi Die a Little Bit, en feat avec Ms Banks, reprenant les codes très deep house des années 90/2000 avec un côté ultra Vogue, ON A-D-O-RE !!

Dernier titre clipé en date : So much Better, en featuring avec G-Eazy, on vous laisse découvrir ce work of art !

L’album (qui a dépassé celui de Kanye West sur Apple / Itunes en l’espace de 24h, et donc premier au classement, pour info) est disponible sur toutes les plateformes et en écoute libre sur Youtube sur la page officielle de Tinashe.

On vous laisse twerker et pleurer à la fois sur cet album schizophréniquement délicieux.

Sarah Z.