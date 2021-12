Dans les coulisses de Power Book avec Daniel Sunjata

Nouveau grand méchant loup du spin-off POWER BOOK II : GHOST, Mecca, interprété par Daniel Sunjata, est froid, dangereux et calculateur. Ce dernier, à contrario est solaire, lumineux voire chaleureux. C’est avec une énergie positive et communicative que celui-ci s’est prêté à notre interview, à l’occasion du lancement de la deuxième saison.

Trouve- tu qu’il y a des ressemblances entre toi et ton personnage?

Euh, non. Non, pas du tout, absolument aucunes similitudes. Je veux dire, je n’ai rien trouvé, il n’est pas du tout comme moi!

Donc, que des différences?

Que des différences, en effet.

Sachant cela, je pense que ce serait très intéressant de voir ta performance, parce que tu es vraiment dévoué à ton art. Sachant que tu ne t’identifies pas à ton personnage, ce sera impressionnant !

Ah, je l’espère! Soit ce sera impressionnant, soit vous penserez… Whoah, ce n’est pas si génial. (Rires). Mais, j’espère que ce sera impressionnant! Mais c’était vraiment drôle, drôle et stimulant.

Et apparemment, tu es le grand méchant loup de cette saison ?

Oui, c’est ce que je dirais. Je pense que c’est une bonne description de Mecca.

Très bien et qu’as-tu ressenti, sachant cela ? Je veux dire, entre le moment où tu as auditionné pour le rôle et maintenant que tu l’interprètes, qu’as-tu ressenti ? Y a-t-il des différences ?

Non, quand j’étais face à l’opportunité d’interpréter Mecca, avant disons mon premier jour de tournage… J’étais très excité, précisément parce qu’il est si différent des personnages que j’ai pu interpréter et aussi si différent de moi.

Mais je dois dire, que j’aimerais avoir certaines de ses voitures, je dois le dire, ce n’est pas un spoil, il a des voitures très sympas, maintenant qu’on a fini de tourner, je pense que j’espère juste avoir été à la hauteur et que j’ai réalisé la performance que STARZ, Courtney Kemp et 50 Cent, attendaient de moi.

Ok, et si tu devais interpréter n’importe quel autre personnage de l’univers POWER, ce serait qui?

Wow, dans tout l’univers POWER ? J’aime beaucoup Tommy, je l’aime vraiment vraiment beaucoup, j’ai hâte que sa série sorte, je sais qu’on est là pour parler de GHOST, mais j’ai tellement hâte que FORCE [Power Book IV] sorte, ça c’est woooh ! C’est facile, Tommy a toujours été mon personnage préféré!

On a déjà hâte de voir la saison 2 de GHOST, mais voilà que tu nous hype à propos de FORCE ! La sortie risque de prendre du temps !

Ah, en fait je ne sais pas. Je ne connais ni leur calendrier, ni leur date de lancement. Je ne sais pas quand vous pourrez la voir. Mais attendez un peu, tout vaut la peine d’être regarder, dans l’univers POWER. C’est certain.

Selon toi, pour quelles raisons les gens aiment-ils tant l’univers POWER ?

Je pense que l’univers Power fait un excellent travail en explorant des thèmes archétypes, comme le sacrifice, l’un des thèmes de cette saison par exemple c’est que le libre arbitre n’est jamais « libre ». On examine les thèmes archétypes de façon à ce que les gens s’y identifient et se divertissent, et cela de façon très convaincante. Vous n’avez pas besoin de vous asseoir et penser : « Oh, des thèmes archétypes », quand vous regardez. Vous avez juste à regarder, en vous divertissant, sans que ce soit profond. Mais, si vous décidez de décomposer les personnages et leurs relations, ce sera intéressant de les étudier, au sens propre et figuré. Et humainement aussi, vous voyez?

Que dirais-tu à tes fans français concernant cette saison ?

Je dirais tout d’abord, que je remercierais les fans français de nous avoir soutenus, d’être au rendez-vous, on espère continuer à vous divertir, et vous donner un produit à apprécier, et j’aimerais pouvoir dire que je parle français, afin de pouvoir dire quelque chose de poétique, mais déjà juste vous remerciez, et de continuer, s’il vous plaît, d’être au rendez-vous… Merci. »

Et je leur dirais, qu’ils doivent continuer à soutenir la série. Et tu sais quoi, je tiens vraiment à te remercier pour cette interview, c’était génial ! Merci !

Merci beaucoup, j’apprécie tes questions réfléchies.

Passe une bonne journée. Je te souhaite le meilleur !

De même.

