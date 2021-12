Dans les coulisses de Power Book avec Michael Rainy Jr.

Révélé par la série POWER, et désormais personnage principal du spin-off POWER BOOK II : GHOST, Michael Rainy Junior nous apparaît comme un jeune homme, posé, terre-à-terre et confiant. Au centre de toutes les intrigues, son personnage Tariq St. Patrick mène la danse, du moins pour le moment… C’est donc en toute intimité que ce dernier s’est confié, lors d’une interview, à l’occasion du lancement de la deuxième saison.

J’aimerais me concentrer sur ton personnage. Quel travail était requis, pour que tu puisses interpréter Tariq de cette façon là?

Evidemment, j’interprète ce personnage depuis tellement longtemps, donc ça m’a aidé parce que… Je vois les choses de cette façon : le Tariq que j’interprétais dans POWER est complètement différent de celui que j’interprète dans GHOST. Donc, connaissant son histoire, ce à quoi ressemblait sa vie d’avant, ça m’a permis d’utiliser ce que j’avais appris précédemment afin de l’appliquer à celui qu’il désormais devenu.

J’utilise tout ça, sachant ce qu’il a traversé, le genre de relation qu’il entretient avec sa mère ; tout ce qu’il serait prêt à faire, jusqu’où il serait prêt à aller pour Tasha [sa mère] et sa sœur Yasmine. Je gardais toutes ces choses à l’esprit. Maintenant que j’interprète ce nouveau Tariq, tous les éléments du passé, m’aident à donner vie à cet autre Tariq. Donc, oui je dirais que connaître le passé de l’ancien Tariq. Ce qu’il a traversé étant petit, jusqu’à maintenant, en tant qu’homme. Ou plutôt en tant que jeune homme et étudiant à l’université dorénavant, toutes ces choses là, sont ancrées dans ce nouveau Tariq.

Trouves tu qu’il y a des ressemblances/similitudes entre toi et Tariq ?

C’est drôle parce que, je trouve que oui. On est tous les deux très posés, observateurs, on voit ce qui se passe autour de nous, même quand les autres pensent le contraire. Je suis silencieux, quand je suis dans une pièce je suis discret. J’observe tout, je regarde ce qui se passe, j’observe les gens, ce qu’ils pensent. Donc oui je dirais, très calme, observateur, résilient (et comme Tariq), je m’implique dans mon travail, mes affaires (rires).

Pourquoi, selon toi, Tariq est-il à la fois différent et semblable à son père ?

Je pense qu’il ressemble énormément à son père, mais il a également une chance d’être très différent de lui parce qu’il est encore jeune. Il voit les choix que son père a pu faire et comment ses choix l’ont affecté. Mais ausssi voir où Ghost et Tasha se sont trompés. Il a pu évaluer tout ça et se dire : « Non je ne veux pas faire les choses de cette façon mais plutôt de cette façon » .

Mais… Va-t-il vraiment mettre en place ces changements ? Il a constaté tout ça, mais il reste malgré tout le fils de son père… Il pourrait suivre exactement les mêmes traces que Ghost mais aussi devenir vachement meilleur que lui. Donc je pense que, voir les erreurs de son père et comment ses choix l’ont affecté lui et toute la famille lui donne envie d’agir différemment, et de montrer l’exemple pour la famille. Je pense qu’il a une chance de devenir différent mais aussi meilleur.

Tariq est considéré comme un traître, celui qui a trahi son propre père. Est-ce que la façon dont est perçu ton personnage, t’as rattrapé dans la vraie vie?

Beaucoup de personnes disent que Tariq a trahi Ghost et la famille, mais personnellement, j’ai l’impression que Tariq et la famille, ont été trahi par Ghost en premier. Je pense que c’est à cause de ça, que tout s’est déroulé ainsi. Parce que Ghost n’était pas présent à 100% pour la famille comme il croyait l’être. Et même s’il pensait faire au mieux pour la famille, ces bonnes choses qu’il croyait faire pour la famille, se sont avérées être au final la cause de leur malheur. Donc oui, personnellement je pense que Ghost, est la source principale d’une bonne partie des choses qui se produisent maintenant.

Je peux comprendre cela. Quant à sa vie amoureuse, Tariq est en quelque sorte un Certified Lover Boy (petit coucou à Drake). Qu’est-ce que tu en penses ?

(Rires) Je veux dire… Ecoutes, tu sais, comme je l’ai dit Tariq est jeune, donc il ne peut pas juste prendre une décision et se dire ça y est c’est l’Élue. Il doit évaluer qui est la bonne pour lui, celle en qui il pourra se confier, celle à qui faire confiance, celle qui sera la plus présente pour lui. C’est ce qu’il fait en ce moment, il évalue ses options et pèse le pour et le contre. Il va bientôt prendre une décision. Mais il doit d’abord tout analyser de la bonne façon, avant de prendre une décision, il ne veut pas agir trop rapidement, tu vois?

Pour qui a-t-il les sentiments les plus authentiques?

C’est dur pour Tariq, parce qu’il ignore lui-même pour qui il a le plus de sentiments, étant donné qu’il ne sait pas qui a des sentiments authentiques envers lui. Parce que comme je l’ai dit, il ne peut pas vraiment faire confiance à qui que ce soit, ni se confier à qui que ce soit, donc c’est en quelque sorte difficile pour lui de s’ouvrir à quelqu’un d’autre et maintenant je pense qu’il essaie de voir à qui il pourrait se fier. Je pense que cette saison montrera vers qui son cœur se penche.

Et dernière question, si tu avais l’opportunité de choisir une fin pour Tariq, quel serait ce dénouement ?

Évidemment j’aimerais qu’il ait une petite-amie, qu’il ait sa propre famille, tous ces trucs cool, mais ce serait ennuyeux. J’ai envie de voir Tariq… Ah mec je sais pas. Je sais pas, c’est difficile, c’est une bonne question, parce que son histoire pourrait se terminer de plusieurs façons différente. Il pourrait finir la fac, devenir un bon garçon, un bon étudiant. Ou il pourrait rester dans la rue, et tu sais très bien où la vie de la rue mène… Mais ça dépend de comment tu la gères. Mais qui sait? La vie de Tariq pourrait évoluer de tellement de façons, que je n’ai même pas envie de donner une réponse , tellement de choses pourraient changer, donc je ne sais pas.

Je comprends tout à fait! C’est pour ça que c’est si intéressant à regarder parce qu’il a tellement décisions à prendre. Et on ne peut s’empêcher de se demander quel choix il fera à la fin.

Qui sait? Tu sais, c’est Tariq, personne ne sait vraiment quelles décisions il va prendre. Cet enfant est barjo. Un coup il veut être un homme d’affaire, ou plutôt continuer à être dans les rues à vendre de la drogue, tuer des gens, faire tout un tas de choses complètement dingues. Mais qui sait ? (Rires)

Eh bien, j’aimerais te remercier pour cette interview, c’était vraiment super de discuter avec toi. Et de la part de tous les fans français, on a tellement hâte de te voir sur nos télés, on ne peut plus attendre !

Honnêtement, moi aussi j’ai hâte mec, j’ai hâte que vous voyiez à quel point cette saison est folle! Ça va être drôle, stressant, ça va rendre les gens fous, cette saison est géniale.

Ah, le suspense!! J’ai vraiment hâte! Merci merci beaucoup, passe une bonne journée et mes meilleurs souhaits pour tout ce que tu veux accomplir dans ta vie!

Merci beaucoup, j’apprécie, encore merci passe une bonne journée.