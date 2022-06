P Valley : la saison 2 maintenant disponible sur STARZ

P Valley est de retour pour une saison 2 ! La série phénomène réserve encore beaucoup de surprises pour ce deuxième volet haut en couleurs. Disponible depuis le 19 juin sur STARZPLAY, retrouvez tous les personnages emblématiques du show (Oncle Clifford, Miss Mississippi, Mercedes, Autumn Night,…) dans une nouvelle saison explosive.

Pourquoi cette série est incontournable ?

En 2020, La réalisatrice de la série, Katori Hall fait le pari fou de lancer une série racontant l’histoire d’un petit club de strip-tease, le Pynk, situé au fin fond du delta du Mississippi dans la ville fictive de Chucalissa. Résultat ? Une immersion totale dans la culture « strip-club » et le monde de la nuit. P Valley montre avec justesse l’envers du décors et les dures réalités des travailleuses du sexe.

Une saison 2 explosive !

(Attention spoiler ! )

A quoi s’attendre dans cette saison 2 ? A Chucalissa, tout le monde devra se battre bec et ongles pour survivre. Alors que certains personnages s’envolent vers de nouveaux sommets, d’autres résistent quel qu’en soit le prix. De retour au Pynk, Autumn et Uncle Clifford s’affrontent pour le trône alors que du sang neuf vient faire trembler les loges du club. Alors que le sort du casino est incertain, la machine politique locale s’emballe. La mort et le danger guettent à chaque coin de rue.

Si vous avez hâtes de découvrir cette incroyable série, rendez-vous maintenant sur STARZPLAY !

P Valley est disponible dés maintenant en France sur STARZPLAY, avec de nouveaux épisodes chaque dimanche !